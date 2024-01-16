Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Давид Шарп. К слову, разведка Эстонии также считает, что с помощью массированных ракетных атак. Россия пытается истощить украинскую ПВО.

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"Аэродром в Староконстантинове, на котором, вероятно, базируются носители ракет Storm Shadow/SCALP-EG – самолеты Су-24, это большая "заноза" и боль для российской армии. Ведь эти самолеты каждый раз наносят оккупантам существенный ущерб", – сказал Шарп.

F-16 – еще одна проблема россиян

Здесь и сейчас самолеты Воздушных сил ВСУ, носители противорадарных ракет HARM и высокоточных бомб JDAM – болезненная проблема для россиян, которая является приоритетной для уничтожения.

Если будущая поставка F-16 пойдет по плану, то не так долго осталось ждать. Возможно, через пару месяцев Украина получит истребители. Это дополнительная проблема для страны-агрессора,

– заметил военный эксперт из Израиля.

По его словам, если бы Украина получила многочисленные средства военно-воздушных сил западного типа со всеми составляющими, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, а не только F-16, вот тогда это был бы "геймченджер". Для того чтобы Воздушные силы ВСУ дошли до этого состояния, Украина и союзники должны работать много лет.

Очевидно, что уже сейчас и тем более накануне и после поступления F-16 охота за самолетами, инфраструктурой и людьми, имеющими к ним отношение, будет приоритетной для россиян,

– добавил Шарп.

Он напомнил, что после поставки комплексов Patriot в Украину удары по ним были приоритетными для оккупантов. Даже из открытых источников было ясно, что россияне ищут системы ПВО и тратят на это серьезные ресурсы. Подобное будет и с F-16. Возможно, то, что сейчас происходит – это уже удары по готовящейся для самолетов инфраструктуре.

Что об атаках говорят в Воздушных силах

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат имеет другое объяснение активизации российских обстрелов Украины. По его мнению, вряд ли массированные атаки связаны со страхом врага перед F-16.

Каждая ракета нацелена непосредственно на цель, которую ей задали еще на старте,

– объяснил спикер.

Он подчеркнул, что Россия хочет нанести как можно больше вреда Украине. Однако противовоздушная оборона работает и эффективно уничтожает вражеские воздушные цели.

Заметим, что во время последней комбинированной атаки более 20 враждебных целей из 40 Воздушные силы "сбили системами РЭБ". Спикер сказал, что на это повлияла совокупность факторов. В качестве примера Игнат привел эффективность украинских систем РЭБ и вероятное плохое качество российского вооружения. Он отметил, что российские ракеты все хуже улетают.