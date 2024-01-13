Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг прокомментировал недавние массированные ракетные удары по Украине со стороны России. Он считает, что в ближайшее время государство-террорист продолжит эти атаки.

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Какая тактика у оккупантов

Антс Кивисельг заявил, что Россия в последние недели активно применяет бомбардировщики дальней авиации и "Калибры". Страна-агрессорка пытается наносить ракетные удары по военным и оборонным предприятиям Украины, а также по ее объектам инфраструктуры.

По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, учреждения военной подготовки и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений,

– сказал он.

Как пояснил глава эстонской разведки, удары оккупантов по аэродромам свидетельствуют о том, что россияне считают опасным поступление американских истребителей F-16 Воздушным силам ВСУ. Кроме этого, с помощью массированных ракетных атак Россия пытается истощить украинскую ПВО.

Кивисельг сообщил, что государство-террорист сейчас производит больше боеприпасов, чем использует. По его мнению, Россия в ближайшее время продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине, а с наступлением морозов таких атак может стать больше.

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