Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг прокомментировал недавние массированные ракетные удары по Украине со стороны России. Он считает, что в ближайшее время государство-террорист продолжит эти атаки.
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Какая тактика у оккупантов
Антс Кивисельг заявил, что Россия в последние недели активно применяет бомбардировщики дальней авиации и "Калибры". Страна-агрессорка пытается наносить ракетные удары по военным и оборонным предприятиям Украины, а также по ее объектам инфраструктуры.
По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, учреждения военной подготовки и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений,
– сказал он.
Как пояснил глава эстонской разведки, удары оккупантов по аэродромам свидетельствуют о том, что россияне считают опасным поступление американских истребителей F-16 Воздушным силам ВСУ. Кроме этого, с помощью массированных ракетных атак Россия пытается истощить украинскую ПВО.
Кивисельг сообщил, что государство-террорист сейчас производит больше боеприпасов, чем использует. По его мнению, Россия в ближайшее время продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине, а с наступлением морозов таких атак может стать больше.
Другие заявления разведки Эстонии
- Не так давно глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг назвал вытеснение российского флота в восточную часть Черного моря и Азовского морей одним из величайших достижений Украины в 2023 году. Он заявил, что атака ВСУ на вражеский большой десантный корабль "Новочеркасск" будет давить на Россию и заставит страну-агрессорку переместить свои подразделения подальше от временно оккупированного Крыма.
- Также главный эстонский разведчик заявил, что российские захватчики увеличили свою армию до 2,2 миллиона человек. По его мнению, оккупанты могут увеличить ее численность в ближайшие годы.
- Ранее Антс Кивиссельг сообщал, что в 2023 году Россия увеличила свои оборонные расходы примерно на 100 процентов, а в 2024 году ее оборонный бюджет увеличится до 100 миллиардов евро (это примерно треть всех государственных расходов страны-агрессорки). По его словам, это свидетельствует о том, что государство-террорист сможет продолжать войну против Украины в текущих масштабах.