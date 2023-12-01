Глава эстонской разведки Антс Кивисельг проанализировал военный бюджет России на 2024 год и бюджетный план на следующие несколько лет. Оккупанты утвердили эти документы на этой неделе.

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Как разведка Эстонии оценивает военный бюджет россиян

Россия в этом году увеличила свои оборонные расходы примерно на 100 процентов, а в 2024 году оборонный бюджет Российской Федерации увеличится до 100 миллиардов евро, что составит около трети всех государственных расходов,

– сказал Кивисельг.

Это значит, что россияне смогут продолжать войну в Украине в тех же масштабах, что и сейчас. Впрочем, в 2025 – 2026 годах бюджет на оборону страны-агрессорки немного уменьшится.

Обратите внимание! О том, что у россиян начнутся проблемы в 2025 году, ранее говорил начальник ГУР Кирилл Буданов.

Расходы на армию агрессора выросли

Захватчики превысили объем, предусмотренный бюджетом, уже в первом полугодии 2023 года – на десять процентов. Поэтому приняли дополнительный бюджет.

Как отметил Кивисельг, Россия сможет воевать так же интенсивно, как и сейчас, "но это происходит за счет значительного понижения уровня услуг и благосостояния для российского гражданского общества".

Как разведчики оценивают активность врага на фронте

На фронте сейчас не такие активные бои из-за плохой погоды. Горячее всего на Авдеевском направлении, там ВСУ держат южные окраины города.

"Можно сказать, что около 20 процентов или чуть больше общего фронта боевых действий происходит в районе Авдеевки, а это очень значительный процент. В самый активный день этой недели произошло более ста боевых контактов по всей линии фронта", – сообщил глава эстонской разведки.

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Какие прогнозы войны России против Украины и что известно об ИПСО

Маловероятно, что Россия сможет совершить прорыв на оперативном уровне в Украине в ближайшее время. Однако, Россия, вероятно, увеличит интенсивность дальних ударов по объектам критической инфраструктуры Украины – энергетической системе, транспорту, предприятиям, складам, телекоммуникационным центрам – в ближайшие недели,

– подчеркнул разведчик.

Он признает, что захватчик стремится сломить украинцев морально и "спровоцировать социальное недовольство, которое может дестабилизировать политический ландшафт Украины или разжечь споры в обществе". Итак, ничего нового мы не увидим: оккупанты не могут победить на поле боя, поэтому давят на тыл.

Еще разведчик высказался насчет российских ИПСО. Говорит: в планах врага рассорить украинцев.

Мы также видим, что Россия начала информационные операции в Украине, в первую очередь для того, чтобы переключить внимание с внешних угроз на внутреннюю ситуацию, ища возможные разногласия, обостряя их,

– подытожил Кивисельг.

Что на Западе говорят о войне России против Украины