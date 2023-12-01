Голова естонської розвідки Антс Ківісельг проаналізував військовий бюджет Росії на 2024 рік і бюджетний план на наступні кілька років. Окупанти затвердили ці документи цього тижня.

Дивіться також Пакетів на всіх вистачить: Путін наростив чисельність армії Росії ще на 170 тисяч солдатів

Як розвідка Естонії оцінює військовий бюджет росіян

Росія цього року збільшила свої оборонні витрати приблизно на 100 відсотків, а в 2024 році оборонний бюджет Російської Федерації збільшиться до 100 мільярдів євро, що становитиме близько третини всіх державних витрат,

– сказав Ківісельг.

Це означає, що росіяни зможуть продовжувати війну в Україні в тих же масштабах, що і зараз. Утім, у 2025 – 2026 роках бюджет на оборону країни-агресорки трохи зменшиться.

Зверніть увагу! Про те, що в росіян почнуться проблеми у 2025 році, раніше говорив начальник ГУР Кирило Буданов.

Витрати на армію агресора зросли

Загарбники перевищили обсяг, передбачений бюджетом, уже в першому півріччі 2023 року – на десять відсотків. Через це ухвалили додатковий бюджет.

Як зауважив Ківісельг, Росія зможе воювати так само інтенсивно, як і зараз, "але це відбувається за рахунок значного зниження рівня послуг і добробуту для російського громадянського суспільства".

Як розвідники оцінюють активність ворога на фронті

На фронті зараз не такі активні бої через погану погоду. Найгарячіше на Авдіївському напрямку, там ЗСУ тримають південні околиці міста.

"Можна сказати, що близько 20 відсотків або трохи більше від загального фронту бойових дій відбувається в районі Авдіївки, а це дуже значний відсоток. У найактивніший день цього тижня відбулося понад сто бойових контактів по всій лінії фронту", – повідомив голова естонської розвідки.

Дивіться також Росіяни сумують, що українці не замерзнуть узимку, і закликають бити по енергооб'єктах уже зараз

Які прогнози щодо війни Росії проти України і що відомо про ІПСО

Малоймовірно, що Росія зможе здійснити прорив на оперативному рівні в Україні найближчим часом. Однак, Росія, імовірно, збільшить інтенсивність дальніх ударів по об'єктах критичної інфраструктури України – енергетичній системі, транспорту, підприємствах, складах, телекомунікаційних центрах – протягом найближчих тижнів,

– підкреслив розвідник.

Він визнає, що загарбник прагне зламати українців морально та "спровокувати соціальне невдоволення, яке може дестабілізувати політичний ландшафт України або розпалити суперечки в суспільстві". Отже, нічого нового ми не побачимо: окупанти не можуть перемогти на полі бою, тож тиснуть на тил.

Іще розвідник висловився стосовно російських ІПСО. Каже: у планах ворога розсварити українців.

Ми також бачимо, що Росія розпочала інформаційні операції в Україні, в першу чергу для того, щоб переключити увагу із зовнішніх загроз на внутрішню ситуацію, шукаючи можливі розбіжності, загострюючи її,

– підсумував Ківісельг.

Що на Заході говорять про війну Росії проти України