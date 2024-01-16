Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Давид Шарп. До слова, розвідка Естонії також вважає, що за допомогою масованих ракетних атак Росія намагається виснажити українську ППО.

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"Аеродром у Старокостянтинові, на якому, ймовірно, базуються носії ракет Storm Shadow/SCALP-EG – літаки Су-24, це велика "скалка" й біль для російської армії. Адже ці літаки щоразу завдають окупантам суттєвих збитків", – мовив Шарп.

F-16 – ще одна проблема росіян

Тут і зараз літаки Повітряних сил ЗСУ, носії протирадарних ракет HARM й високоточних бомб JDAM – болюча проблема для росіян, яка є пріоритетною для знищення.

Якщо майбутнє постачання F-16 піде за планом, то не так довго залишилося чекати. Можливо, пару місяців й Україна отримає винищувачі. Це додаткова проблема для країни-агресора,

– зауважив військовий експерт з Ізраїлю.

За його словами, якби Україна отримала численні засоби військово-повітряних сил західного типу з усіма складовими, включно з літаками далекого радіолокаційного виявлення, а не тільки F-16, от тоді це був би "геймченджер". Для того, щоб Повітряні сили ЗСУ дійшли до цього стану, Україна й союзники повинні працювати багато років.

Очевидно, що вже зараз й поготів напередодні та після надходження F-16 полювання за літаками, інфраструктурою та людьми, які мають до них відношення, буде пріоритетним для росіян,

– додав Шарп.

Він нагадав, що після постачання комплексів Patriot в Україну, удари по них були пріоритетними для окупантів. Навіть з відкритих джерел було зрозуміло, що росіяни шукають системи ППО й витрачають на це серйозні ресурси. Подібне буде й з F-16. Можливо, те, що зараз відбувається – це вже удари по інфраструктурі, яка готується для літаків.

Що про атаки кажуть у Повітряних силах

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат має інше пояснення активізації російських обстрілів України. На його думку, навряд чи масовані атаки пов'язані зі страхом ворога перед F-16.

Кожна ракета націлена безпосередньо на ціль, яку їй задали ще на старті,

– пояснив речник.

Він наголосив, що Росія хоче завдати якомога більше шкоди Україні. Однак протиповітряна оборона працює та ефективно знищує ворожі повітряні цілі.

Зауважимо, що під час останньої комбінованої атаки понад 20 ворожих цілей з 40 Повітряні сили "збили системами РЕБ". Речник сказав, що на це вплинула сукупність факторів. Як приклад Ігнат навів ефективність українських систем РЕБ та ймовірну погану якість російського озброєння. Він зазначив, що російські ракети дедалі гірше летять.