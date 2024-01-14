Американский пилот F-16 в отставке Дэн Хэмптон, которого называют "самым смертоносным пилотом США", рассказал, чем эти истребители могут быть полезны для Украины. По его словам, они разрешают взять под контроль наше небо.

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Украина получит преимущество в воздухе

Кроме этого, Хэмптон отметил, что F-16 могут сбивать крылатые ракеты, однако для этого есть другие наземные системы. К примеру, Patriot.

Украина должна получить преимущество в воздухе, а она этого не смогла сделать. Это означает, что небо над Украиной принадлежит Украине и все, что залетает в ваше воздушное пространство будет сбито,

– сказал пилот.

По его мнению, F-16 должны вынести с нашего неба российские МиГи и Су. Когда это будет сделано, тогда все, что россияне смогут делать – это забрасывать в воздушное пространство Украины крылатые ракеты и дешевые беспилотники из Северной Кореи и Ирана, все равно не очень хорошо работающие.

По словам американского военного, тогда украинская армия сможет делать то, что нужно под прикрытием этих истребителей.

Итак, первоочередной задачей является получить контроль над небом.

В каких условиях нуждаются F-16