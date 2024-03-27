У відповідь на виклики на фронті Бундесвер, відомство збройних сил ФРН, готується передати Україні партію артилерійських снарядів. Про це заявив генерал Крістіан Фройдінґ, наголосивши, що допомогу нададуть в рамках триетапного плану.
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Берлін готує боєприпаси для України
За словами генерала, перший етап передбачає надання 10 тисяч снарядів, другий – 180 тисяч у другій половині року. Третій етап включатиме додаткові 100 тисяч снарядів, що надійдуть від партнерської країни, ім'я якої поки що тримається в таємниці.
Наша мета – забезпечити Україну необхідними ресурсами для ефективної оборони. Артилерійські снаряди, боєприпаси, ракети для ППО та бронетехніка – ось чого потребує Україна зараз,
– зазначив Фройдінґ.
Не менш важливою є підготовка військових ЗСУ, яка відбувається на території Німеччини. Минулого року навчання пройшли 10 тисяч українських військовослужбовців, а в перші місяці 2024 року – від трьох до чотирьох тисяч. Німецькі інструктори відзначають високий рівень готовності бійців та швидке освоєння техніки українськими військовими.
Навчання охоплює широкий спектр військових спеціальностей, від санітарів до снайперів, і передбачає не лише тактичну підготовку, а й технічне обслуговування та ремонт обладнання. Особливу увагу приділяють управлінню військами на різних рівнях – від роти до бригади.
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Світ стоїть з Україною
- Франція зобов'язалася надати Україні 78 самохідних артилерійських установок Caesar та збільшити кількість боєприпасів. Це рішення є відповіддю на нагальні потреби української армії.
- Угода між Францією, Україною та Данією передбачає фінансування 155-міліметрових самохідних гаубиць Caesar, що дозволить прискорити постачання зброї. Париж також планує збільшити виробництво відповідних снарядів до 100 тисяч одиниць у 2024 році.
- Водночас Чехія ініціювала закупівлю близько 800 тисяч снарядів за межами ЄС. Президент Петр Павел заявив про швидку передачу цих боєприпасів найближчим часом, що свідчить про активну підтримку України європейськими партнерами.