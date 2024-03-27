У відповідь на виклики на фронті Бундесвер, відомство збройних сил ФРН, готується передати Україні партію артилерійських снарядів. Про це заявив генерал Крістіан Фройдінґ, наголосивши, що допомогу нададуть в рамках триетапного плану.

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Берлін готує боєприпаси для України

За словами генерала, перший етап передбачає надання 10 тисяч снарядів, другий – 180 тисяч у другій половині року. Третій етап включатиме додаткові 100 тисяч снарядів, що надійдуть від партнерської країни, ім'я якої поки що тримається в таємниці.

Наша мета – забезпечити Україну необхідними ресурсами для ефективної оборони. Артилерійські снаряди, боєприпаси, ракети для ППО та бронетехніка – ось чого потребує Україна зараз,

– зазначив Фройдінґ.

Не менш важливою є підготовка військових ЗСУ, яка відбувається на території Німеччини. Минулого року навчання пройшли 10 тисяч українських військовослужбовців, а в перші місяці 2024 року – від трьох до чотирьох тисяч. Німецькі інструктори відзначають високий рівень готовності бійців та швидке освоєння техніки українськими військовими.

Навчання охоплює широкий спектр військових спеціальностей, від санітарів до снайперів, і передбачає не лише тактичну підготовку, а й технічне обслуговування та ремонт обладнання. Особливу увагу приділяють управлінню військами на різних рівнях – від роти до бригади.

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За словами Фройдінґа, українські військові показали себе "хорошими учнями". Це особливо стало помітно, коли вони прибули в Німеччину для освоєння самохідних гаубиць PzH 2000. Інструктори очікували, що навчання триватиме кілька місяців, однак українські військові освоїли техніку значно швидше.

Світ стоїть з Україною