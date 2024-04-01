Як зазначили ЗМІ, Греція готується відправити велику кількість боєприпасів до України через Чехію. За даними журналістів, у країні спустошують склади боєприпасів, щоб їх отримало наше військо для протистояння російській агресії.

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Боєприпаси відправлять зі складів

У виданні пишуть, що уряд Греції готується відправити до України велику кількість боєприпасів. Це мають зробити через Чехію. Наразі уряд очікує на схвалення цього відповідним парламентським комітетом.

Боєприпаси, які Афіни мають передати Києву, зберігаються на складах грецької армії та класифікуються Збройними силами Греції як "неробочі та придатні до використання. Їх планують продати Чехії за 150 мільйонів євро.

Військові чиновники, які поспілкувалися з журналістами, зауважили, що серед боєприпасів, які планують продати, є ті, що все ще використовують на навчаннях.

Україна отримає снаряди раніше