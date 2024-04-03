Нагадаємо, що вчора, 3 квітня, Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує мобілізаційний вік із 27 до 25 років. Водночас у Інституті вивчення війни зауважують, що так рішення допоможе ЗСУ, але щоб належно озброїти всіх мобілізованих військовослужбовців потрібна західна допомога.

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Україні потрібна допомога Заходу

Військові аналітики зауважили, що зниження мобілізаційного віку є одним із заходів, які Україна вживає для створення стійкого механізму мобілізації військ.

Проте успішна реалізація цього заходу передбачає забезпечення всіх мобілізованих військовослужбовців необхідною зброєю. Тривалі дебати в США стосовно військової допомоги Україні та можливі затримки у наданні західної підтримки можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити військові підрозділи та сформувати нові.

Згідно з оцінками ISW, матеріальна підтримка від Заходу залишається критично важливим фактором для зміцнення бойової готовності української армії та її здатності відновлювати та розвивати свої бойові потужності.

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