Радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу сказав, що у зв'язку із затягненням у Палаті представників ухвалення рішення про подальшу допомогу Україні, адміністрація США продовжуватиме активно шукати способи забезпечення українців негайною підтримкою, як і минулого місяця. За його словами, вже вжили невідкладних заходів.

Дивіться також Може за це поплатитись: як спікер Джонсон затягує допомогу Україні

Дедлайн давно минув

Він нагадав, що Пентагон зміг виділити 300 мільйонів доларів, щоб підтримати українські сили у пакеті екстреної допомоги.

Ми продовжимо активно шукати й розглядати можливості для подальших дій,

– підкреслив Кірбі.

За словами радника адміністрації президента США, уряд держави досі залишається обмеженим у цій ситуації, адже їм "необхідний закон про додаткове фінансування".

На питання про те, чи існує "дедлайн", коли Конгрес почне активніше діяти для ухвалення надання пакета допомоги, він сказав, що цей термін минув ще коли президент подав відповідний запит. Кірбі наголосив, що через зволікання українські командири змушені шукати способи економити боєприпаси на полі бою.

Зеленський оцінив шанси України на перемогу без допомоги США