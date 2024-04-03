Конгрес США навряд чи підтримає такий варіант допомоги, однак його розгляд займе час. Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін в етері 24 Каналу пояснив, що це типова політична провокація.

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Це стратегія Трампа

Спікер Конгресу США Майк Джонсон запропонував давати Україні допомогу в кредит. Мовиться не лише про зброю, а й про фінансову допомогу.

Головну стратегію затримки Джонсон успадкував від свого начальника Дональда Трампа. Так виглядає американська політична провокація – коли пропонують законопроєкт, який, зрозуміло, що не пройде, але займе час. Потім можна сказати, що республіканці запропонували, а ось демократи відмовились,

– наголосив Юрій Рашкін.

Поки Джонсон намагається "зліпити" новий законопроєкт, у Сенаті США вже давно проголосували за початковий – виділення Україні, Ізраїлю та Тайваню 95 мільярдів доларів. Тому малоймовірно, що якщо навіть за законопроєкт Джонсона проголосують у Конгресі, його ж підтримають і в Сенаті.

"Палата представників має це розуміти. А замість того та влаштовують пропагандистський трюк, показуючи, що вони, мовляв, готові і кордони захищати, і допомогти Україні. Але все це виглядає дивно, тому що допомога має бути безкорисливою. Те, що він (Джонсон – 24 Канал) пропонує – зараз не надійде до України. Він каже про "замовлення на майбутнє", навіть в цьому намагається нашкодити, – зауважив Рашкін.

Найімовірніше, цей законопроєкт провалять, адже він не є розв'язанням проблеми.

Джонсона можуть усунути

Через те, що Джонсон не ставить на голосування законопроєкт, який раніше підтримали у Сенаті США, все більше конгресменів підписуватимуть discharge petition, так звану петицію про звільнення. Навіть сам Джонсон визнає, що наступним спікером може бути ватажок демократів Хакім Джефріс.

Є й інший нюанс. Кількість республіканців у Конгресі зараз зменшується. Річ у тім, що напередодні виборів, конгресмени ухвалюють рішення про те, залишаються вони чи йдуть.

З цього зазвичай можна зробити висновки, що політики вважають, що у них хороші або ж погані шанси на перемогу. Тут ми бачимо, що республіканці вирішили, що треба бігти з Конгресу, бо там немає нічого корисного, вони лише прислуговують Трампу. Переважно це відбувається перед виборами, а вони готові виходити вже завчасно,

– підкреслив Рашкін.

Цікаво відзначити, що єдиний республіканець, який на сьогодні підписав discharge petition, це Кен Бак. Він же нещодавно й покинув Конгрес.

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