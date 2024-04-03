Конгресс США вряд ли поддержит такой вариант помощи, однако его рассмотрение займёт время. Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснил, что это типичная политическая провокация.

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Это стратегия Трампа

Спикер Конгресса США Майк Джонсон предложил давать Украине помощь в кредит. Речь идет не только об оружии, но и о финансовой помощи.

Главную стратегию задержки Джонсон унаследовал от своего начальника Дональда Трампа. Так выглядит американская политическая провокация – когда предлагают законопроект, который, понятно, что не пройдет, но займет время. Потом можно сказать, что республиканцы предложили, а вот демократы отказались,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Пока Джонсон пытается "слепить" новый законопроект, в Сенате США уже давно проголосовали за начальный – выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 миллиардов долларов. Поэтому маловероятно, что если даже за законопроект Джонсона проголосуют в Конгрессе, его же поддержат и в Сенате.

"Палата представителей должна это понимать. А вместо того и устраивают пропагандистский трюк, показывая, что они, мол, готовы и границы защищать, и помочь Украине. Но все это выглядит странно, потому что помощь должна быть бескорыстной. То, что он (Джонсон – 24 Канал) предлагает – сейчас не поступит в Украину. Он говорит о "заказе на будущее", даже в этом пытается навредить, – заметил Рашкин.

Скорее всего, этот законопроект провалят, ведь он не является решением проблемы.

Джонсона могут устранить

Из-за того, что Джонсон не ставит на голосование законопроект, который ранее поддержали в Сенате США, все больше конгрессменов будут подписывать discharge petition, так называемую петицию об увольнении. Даже сам Джонсон признает, что следующим спикером может быть главарь демократов Хаким Джефрис.

Есть и другой нюанс. Количество республиканцев в Конгрессе сейчас уменьшается. Дело в том, что накануне выборов, конгрессмены принимают решение о том, остаются они или уходят.

Из этого обычно можно сделать выводы, что политики считают, что у них хорошие или же плохие шансы на победу. Здесь мы видим, что республиканцы решили, что надо бежать из Конгресса, потому что там нет ничего полезного, они лишь прислуживают Трампу. Преимущественно это происходит перед выборами, а они готовы выходить уже заблаговременно,

– подчеркнул Рашкин.

Интересно отметить, что единственный республиканец, который на сегодня подписал discharge petition, это Кен Бак. Он же недавно и покинул Конгресс.

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