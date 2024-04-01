Республиканец Джонсон отметил сложное положение, в котором он оказался, имея исторически небольшое большинство в Палате представителей. В то же время он заявил, что ожидает продвижения пакета помощи, когда Палата представителей вернется после каникул.

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Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт, но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения,

– заявил Джонсон.

Какие изменения ожидаются

В качестве примера нововведений он привел возможность предоставления помощи Украине в кредит. Эта идея приобрела определенную популярность в начале марта как способ поддержать Украину таким образом, чтобы успокоить беспокойство республиканцев о предоставлении большей помощи.

Важно! Основной мотив Джонсона относительно изменений в законопроекте – "не дарить" Украине помощь. Он настаивает, чтобы поддержка была в формате кредита или ленд-лиза.

Джонсон также упомянул о законе REPO, который уполномочивает президента арестовывать российские суверенные активы, замороженные в США. После этого предполагается передача их Украине для использования против России.

Даже президент Трамп говорил о кредитной концепции, где мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть ее нам, когда придет время,

– добавил спикер Палаты представителей.

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