Республиканец Джонсон отметил сложное положение, в котором он оказался, имея исторически небольшое большинство в Палате представителей. В то же время он заявил, что ожидает продвижения пакета помощи, когда Палата представителей вернется после каникул.
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Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт, но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения,
– заявил Джонсон.
Какие изменения ожидаются
В качестве примера нововведений он привел возможность предоставления помощи Украине в кредит. Эта идея приобрела определенную популярность в начале марта как способ поддержать Украину таким образом, чтобы успокоить беспокойство республиканцев о предоставлении большей помощи.
Джонсон также упомянул о законе REPO, который уполномочивает президента арестовывать российские суверенные активы, замороженные в США. После этого предполагается передача их Украине для использования против России.
Даже президент Трамп говорил о кредитной концепции, где мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть ее нам, когда придет время,
– добавил спикер Палаты представителей.
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном
- Президент Владимир Зеленский 28 марта провел телефонный разговор с Джонсоном 28 марта телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Тогда украинский глава объяснил ситуацию, которая сложилась на фронте и призвал Конгресс оказать скорую помощь Украине.
- Кроме того, чиновники обсудили необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну, и использования замороженных российских активов в пользу Украины.
- Ранее председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол отметил, что спикер намерен вынести голосование законопроект после Пасхи. То есть 31 марта.