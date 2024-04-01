Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что рупор Трампа и спикер Палаты представителей Майк Джонсон ведет активный диалог с Белым домом. Он пытается сбалансировать между Трампом и Белым домом. А вопрос отставки Джонсона подвешен в воздухе.
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Будет ли помощь для Украины
Как отметил Клочок, республиканцы сейчас рассматривают вариант внесения собственного законопроекта о помощи для Украины. Он не должен существенно отличаться от того, который приняли в Сенате. Только там может быть процесс ленд-лиза или кредитования. Но по деньгам все должно быть более-менее одинаково.
Сегодня производители оружия поджимают Трампа и заставляют его идти на уступки, чтобы получить государственные заказы. Они же будут финансировать избирательную кампанию республиканцев. Не только Трампа,
– сказал Клочок.
Учитывая ситуацию с Тайванем, где есть потенциальная угроза со стороны Китая, в Соединенных Штатах должны быть заинтересованы в том, чтобы законопроект о помощи Украине, Тайваню, Израилю таки был принят.
США крайне заинтересованы в этом документе. Он нужен, потому что напряжение растет. Китай это видит. Они несколько шантажируют Штаты в том числе и через визит Си в Париж. Макрон, несмотря на то, что правильную для нас риторику занял, но любит таки подыграть Си в вопросе "автономизации" Европы,
– отметил Клочок.
И война в Украине, и Тайвань, и миграционная реформа – это все геополитические вопросы, которые важны для Трампа. Последний любит доводить ситуацию до неконтролируемой, но потом все-таки ее решать. Поэтому, вероятно, он таки согласится на принятие этого законопроекта. Но, вероятно, одна из его целей – чтобы авторами были республиканцы.
Военная помощь для Украины: коротко
- Президент Владимир Зеленский отметил, что беспилотники могут помочь получить преимущество на поле боя. Однако для победы этого мало. Украине нужны прежде всего ракеты.
- Также Зеленский подчеркнул, что Украина теряет время из-за споров в Конгрессе США. Военные уже потеряли около полугода.
- Франция собирается передать Украине 78 единиц САУ "Цезарь". Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.