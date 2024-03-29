Вже після Великодня, який святкують у США 31 березня, спікер Палати представників Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт про виділення Україні 61 мільярда доларів на зброю. У Білому домі неодноразово вказували на те, що кількамісячне зволікання із допомогою Києву призвело до втрати Авдіївки, долі якої можуть зазнати й інші українські міста.

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Без США Україна не має шансів

В нещодавному інтерв'ю телеканалу CBS президент Зеленський повторив, що з американською допомогою Україна зможе перемогти Росію, а без підтримки США вона програє.

Певна річ, зауважив глава держави, що це не станеться за один день. Наша країна через брак снарядів та озброєння поступово втрачатиме свою землю.

Для нас це буде великий виклик Як далі повертатися?. Повертати – це великі жертви. Повертати території – це втрачати людей. Люди, чесно кажучи, важливіші,

– наголосив президент.

Втім, зазначив лідер, треба розуміти, що мета Путіна – знищити і землю, і людей. Якщо послухати заяви російського диктатора, то він у них чітко натякає, що не визнає Україну, українців і те, що вони існують.

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