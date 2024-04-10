Всего по состоянию на 10 апреля Россия уже потеряла около 450 тысяч своих бойцов. Кроме того, почти 63 тысячи единиц техники и вооружения, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Иллюзия жизнедеятельности․ В каком состоянии находятся корабли российских ВМС – документы
Какие потери у агрессора
- Личного состава – около 450 080 (+830),
- танков – 7132 (+22),
- боевых бронированных машин – 13 667 (+47),
- артиллерийских систем – 11 404 (+18),
- РСЗВ – 1040 (+1),
- средств ПВО – 753 (+0),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9070 (+37),
- крылатых ракет – 2067 (+2),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 248 (+67),
- специальной техники – 1876 (+8).
Потери России на 10 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ