Всего по состоянию на 10 апреля Россия уже потеряла около 450 тысяч своих бойцов. Кроме того, почти 63 тысячи единиц техники и вооружения, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Иллюзия жизнедеятельности․ В каком состоянии находятся корабли российских ВМС – документы

Какие потери у агрессора

  • Личного состава – около 450 080 (+830),
  • танков – 7132 (+22),
  • боевых бронированных машин – 13 667 (+47),
  • артиллерийских систем – 11 404 (+18),
  • РСЗВ – 1040 (+1),
  • средств ПВО – 753 (+0),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9070 (+37),
  • крылатых ракет – 2067 (+2),
  • кораблей/катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15 248 (+67),
  • специальной техники – 1876 (+8).

втрати ворога на 10 квітняПотери России на 10 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ