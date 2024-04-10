Всего по состоянию на 10 апреля Россия уже потеряла около 450 тысяч своих бойцов. Кроме того, почти 63 тысячи единиц техники и вооружения, пишет 24 Канал.

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Потери России на 10 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Интересно! Официальный представитель НАТО заявил, что в Альянсе считают, что Украина за последние месяцы уничтожила более двух третей российских танков с помощью FPV-беспилотников.

К слову, в Минобороны Великобритании зимой заявляли, что оккупантам трудно противодействовать украинским FPV-дронам. В частности, потому что наши защитники используют такие БПЛА вместе с артиллерией для поражения техники агрессора.

Также британская разведка со ссылкой на информацию вражеского военкора, заявила, что ВСУ уничтожили 90% российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области.