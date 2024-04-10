Загалом станом на 10 квітня Росія вже втратила близько 450 тисяч своїх бійців. Окрім того, майже 63 тисячі одиниць техніки та озброєння, пише 24 Канал.
Зверніть увагу Ілюзія життєдіяльності․ У якому стані перебувають кораблі російських ВМС – документи
Які втрати в агресора
- Особового складу – близько 450 080 (+830),
- танків – 7132 (+22),
- бойових броньованих машин – 13 667 (+47),
- артилерійських систем – 11 404 (+18),
- РСЗВ – 1040 (+1),
- засобів ППО – 753 (+0),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9070 (+37),
- крилатих ракет – 2067 (+2),
- кораблів / катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 248 (+67),
- спеціальної техніки – 1876 (+8).
Втрати Росії на 10 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ