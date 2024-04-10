Загалом станом на 10 квітня Росія вже втратила близько 450 тисяч своїх бійців. Окрім того, майже 63 тисячі одиниць техніки та озброєння, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Ілюзія життєдіяльності․ У якому стані перебувають кораблі російських ВМС – документи

Які втрати в агресора

  • Особового складу – близько 450 080 (+830),
  • танків – 7132 (+22),
  • бойових броньованих машин – 13 667 (+47),
  • артилерійських систем – 11 404 (+18),
  • РСЗВ – 1040 (+1),
  • засобів ППО – 753 (+0),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9070 (+37),
  • крилатих ракет – 2067 (+2),
  • кораблів / катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 248 (+67),
  • спеціальної техніки – 1876 (+8).

втрати ворога на 10 квітняВтрати Росії на 10 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ