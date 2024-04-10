Загалом станом на 10 квітня Росія вже втратила близько 450 тисяч своїх бійців. Окрім того, майже 63 тисячі одиниць техніки та озброєння, пише 24 Канал.

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Втрати Росії на 10 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! Офіційний представник НАТО заявив, що в Альянсі вважають, що Україна за останні місяці знищила понад дві третини російських танків з допомогою FPV-безпілотників.

До слова, у Міноборони Великої Британії взимку заявляли, що окупантам важко протидіяти українським FPV-дронам. Зокрема, тому що наші захисники використовують такі БпЛА разом з артилерією для ураження техніки агресора.

Також британська розвідка з посиланням на інформацію ворожого військкора, заявила, що ЗСУ знищили 90% російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області.