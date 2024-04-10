Росіяни повідомляють про смерть майора пресцентру військ "Захід" Євгенія Половодова. Він потрапив під обстріл під час "зйомок" на окупованих територіях.
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Загибель пропагандиста
Російські пропагандисти повідомляють, що внаслідок обстрілу загинув їх колега Євгеній Половодов. Чоловік був майором пресслужби міноборони Росії. Повідомляється, що він був у складі групи "Весті Луганска" – під час удару ЗСУ його було смертельно поранено.
Пропагандист Олександр Коц зазначив, що разом з вбитим вони знімали не один репортаж на Харківщині та "працювали" в найгарячіших точках під Ізюмом.
Євгенія Половодова ліквідували на війні / Сергій Стерненко
Також зазначається, що під час обстрілу отримали поранення ще двоє так званих журналістів – йдеться про Артема Юндаса та Дениса Шума.
Втрати росіян на війні
- На окупованій частині Херсонщині ворог підірвав власну майстерню, в якій збирав FPV-дрони. Як розповів російський військовий, одного хлопця сильно поранено, а другого – контузило. В одного з росіян відірвало руки. Протягом двох днів на місці детонувало, оскільки там було багато боєприпасів.
- У мережі показали відео з Запорізького напрямку. На ньому українські військові успішно ліквідували окупантів. Спецпризначенці змогли наблизитись впритул та закинути гранати у підвальні приміщення будівлі. Решту ліквідували зі стрілецької зброї.
- Нещодавно опублікували фото чергової партії ліквідованих окупантів. Серед них заступник командира полку з озброєння – начальник технічної частини 59 мсд майор Борсук Сергій, а також майори Лифановський Олександр та Жарков Денис. Окрім цього там був капітан та лейтенанти.