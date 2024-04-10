Росіяни повідомляють про смерть майора пресцентру військ "Захід" Євгенія Половодова. Він потрапив під обстріл під час "зйомок" на окупованих територіях.

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Загибель пропагандиста

Російські пропагандисти повідомляють, що внаслідок обстрілу загинув їх колега Євгеній Половодов. Чоловік був майором пресслужби міноборони Росії. Повідомляється, що він був у складі групи "Весті Луганска" – під час удару ЗСУ його було смертельно поранено.

Пропагандист Олександр Коц зазначив, що разом з вбитим вони знімали не один репортаж на Харківщині та "працювали" в найгарячіших точках під Ізюмом.

Євгенія Половодова ліквідували на війні / Сергій Стерненко

Також зазначається, що під час обстрілу отримали поранення ще двоє так званих журналістів – йдеться про Артема Юндаса та Дениса Шума.

Втрати росіян на війні