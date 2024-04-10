Сталося це на тимчасово окупованій частині Херсонської області. У мережу виклали відео, на якому можна побачити наслідки та те, що залишилися від так званої майстерні зі збирання FPV-дронів російських загарбників. Без втрат ворога не минулося.

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Епічне відео "нещасного випадку"

Ролик коментує російський військовий, який усе люб'язно зняв і виклав.

Ось таке сталося у нас нещастя. Хлопці підірвалися у нас у "класі", де ми ремонтували і займалися FPV. Один хлопець дуже сильно (поранений – 24 Канал), другий – контузило добре. Одного встигли витягнути, другий сам вибіг. Але руки відірвало. Тепер усе будемо заново. Ще потім дня два детонувало, вибухало тут. Боєприпасів у нас багато тут лежало,

– бідкався окупант.

Себто ворог не лише втратив двох своїх бійців під час підриву так званої майстерні. В окупантів ще й гарно детонував боєкомплект. Російський військовий ніяк не міг змиритися з тим, що сталося. Бідкався, що "усе обладнання згоріло, до біса". І що не можуть зайти всередину, бо не видно, де та що лежить під сміттям. Очевидно, мають страх, що є шанси підірватися.

Окупанти підірвалися у майстерні, де збирали FPV-дрони: дивіться відео

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде пригадати актуальну статистику. Нею зранку 10 квітня поділилися у Генштабі ЗСУ.

Уже 450 тисяч ліквідованих окупантів