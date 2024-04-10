Произошло это на временно оккупированной части Херсонской области. В сеть выложили видео, на котором можно увидеть последствия и то, что остались от так называемой мастерской по сбору FPV-дронов российских захватчиков. Без потерь врага не обошлось.

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Эпическое видео "несчастного случая"

Ролик комментирует российский военный, который все любезно снял и выложил.

Вот такое случилось у нас несчастье. Ребята подорвались у нас в "классе", где мы ремонтировали и занимались FPV. Один парень очень сильно (ранен – 24 Канал), второй – контузило хорошо. Одного успели вытащить, второй сам выбежал. Но руки оторвало. Теперь все будем заново. Еще потом дня два детонировало, взрывалось тут. Боеприпасов у нас много здесь лежало,

– жаловался оккупант.

То есть враг не только потерял двух своих бойцов во время подрыва так называемой мастерской. У оккупантов еще и хорошо детонировал боекомплект. Российский военный никак не мог смириться с тем, что произошло. Жаловался, что "все оборудование сгорело, к черту". И что не могут зайти внутрь, потому что не видно, где и что лежит под мусором. Очевидно, имеют страх, что есть шансы подорваться.

Оккупанты подорвались в мастерской, где собирали FPV-дроны: смотрите видео

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то не лишним будет вспомнить актуальную статистику. Ею утром 10 апреля поделились в Генштабе ВСУ.

Уже 450 тысяч ликвидированных оккупантов