Командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, что на Запорожском направлении бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" успешно ликвидировали оккупантов. По его словам, враг не ожидал, что наши защитники дерзко подойдут вплотную.

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Враги ликвидированы

В одном из населенных пунктов россияне заняли подвальные помещения полностью разрушенного здания. Украинские военные отправились для отработки.

Благодаря четким и слаженным действиям аэроразведки, штурмовиков и группы огневой поддержки спецназовцы смогли приблизиться вплотную и забросить гранаты в подвальные помещения здания. Остатки вражеской пехоты, которая пыталась убежать, была уничтожена из стрелкового оружия.

Можно также увидеть кадры мастерской работы наших бойцов.

Наши защитники подошли вплотную к врагу: смотрите видео

Потери России на 10 апреля 2024 года

Всего по состоянию на 10 апреля Россия уже потеряла около 450 тысяч своих бойцов. Кроме того, почти 63 тысячи единиц техники и вооружения.

Общие потери России на 10 апреля составляют: