Відомо, що загальні втрати ворога сягнули понад 450 тисяч осіб. Також тисячі одиниць військової техніки наші воїни перетворили на металобрухт.
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Скільки окупантів ліквідовано
- особового складу – близько 450 890 (+810) осіб;
- танків – 7137 (+5);
- бойових броньованих машин – 13679 (+12);
- артилерійських систем – 11452 (+48);
- РСЗВ – 1040 (+0);
- засобів ППО – 754 (+1);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34);
- крилатих ракет – 2069 (+2);
- кораблів/катерів – 26 (+0);
- підводних човнів –1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50);
- спеціальної техніки – 1882 (+6);
Втрати ворога на 11 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Ліквідовано майора пресслужби міноборони Росії Євгенія Половодова
Російські пропагандисти повідомили про загибель свого колеги Євгенія Половодова у результаті обстрілу. Він був майором у пресслужбі міністерства оборони Росії та працював у групі "Вести Луганска". Зазначається, що він отримав смертельні поранення внаслідок удару Збройних Сил України.
Пропагандист Олександр Коц зауважив, що разом із загиблим вони знімали кілька репортажів на Харківщині та працювали в найгарячіших точках біля Ізюма.
Також зазначається, що під час обстрілу отримали поранення ще двоє пропагандистів – йдеться про Артема Юндаса та Дениса Шума.