Відомо, що загальні втрати ворога сягнули понад 450 тисяч осіб. Також тисячі одиниць військової техніки наші воїни перетворили на металобрухт.

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Скільки окупантів ліквідовано

  • особового складу – близько 450 890 (+810) осіб;
  • танків – 7137 (+5);
  • бойових броньованих машин – 13679 (+12);
  • артилерійських систем – 11452 (+48);
  • РСЗВ – 1040 (+0);
  • засобів ППО – 754 (+1);
  • літаків – 347 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34);
  • крилатих ракет – 2069 (+2);
  • кораблів/катерів – 26 (+0);
  • підводних човнів –1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50);
  • спеціальної техніки – 1882 (+6);

Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22 24.02.22 11.04.2024 ΟΡΙΕΗTOBΗΙ BTPATИ nPOTиBHИKA CKЛAЛИ ~450890 +810 oco6oBoro oco6oBorocKлaAy cKлaAy personnel 347 niTakiB aircraft 7137 +5 TaHKиB tanks 325 reл.KonTep.B helicopters 9104 +34 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 13679 +12 6oйoBиx 6poHboBaHиxmawиH armoured personnel vehicle 2069 +2 Kpилaτи paKeTи cruise missiles 11452 +48 apTилepийcbKиxcиcTe cиcTem artillery systems 1 26 Kopa6ли/KaTepи warships/boats 1040 PC3B MLRS n.ABoAHй 4oBHи submarines 15298 +50 aBTomo6илbHa TexHиKa Ta uиcTepHи vehicles & fuel tanks nmm 754 +1 3aco6иnno ΠnO anti-aircraft warfare systems 1882+6 +6 cneuиaлbHa cneuaлbHaTexHиKa TexHиKa special specialequipment equipment 4 reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaйHи»

Втрати ворога на 11 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ліквідовано майора пресслужби міноборони Росії Євгенія Половодова

Російські пропагандисти повідомили про загибель свого колеги Євгенія Половодова у результаті обстрілу. Він був майором у пресслужбі міністерства оборони Росії та працював у групі "Вести Луганска". Зазначається, що він отримав смертельні поранення внаслідок удару Збройних Сил України.

Пропагандист Олександр Коц зауважив, що разом із загиблим вони знімали кілька репортажів на Харківщині та працювали в найгарячіших точках біля Ізюма.

Також зазначається, що під час обстрілу отримали поранення ще двоє пропагандистів – йдеться про Артема Юндаса та Дениса Шума.