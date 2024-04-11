Відомо, що загальні втрати ворога сягнули понад 450 тисяч осіб. Також тисячі одиниць військової техніки наші воїни перетворили на металобрухт.

Дивіться також Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру: які області були під ударом

Скільки окупантів ліквідовано

особового складу – близько 450 890 (+810) осіб;

танків – 7137 (+5);

бойових броньованих машин – 13679 (+12);

артилерійських систем – 11452 (+48);

РСЗВ – 1040 (+0);

засобів ППО – 754 (+1);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34);

крилатих ракет – 2069 (+2);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів –1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50);

спеціальної техніки – 1882 (+6);

Втрати ворога на 11 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ліквідовано майора пресслужби міноборони Росії Євгенія Половодова

Російські пропагандисти повідомили про загибель свого колеги Євгенія Половодова у результаті обстрілу. Він був майором у пресслужбі міністерства оборони Росії та працював у групі "Вести Луганска". Зазначається, що він отримав смертельні поранення внаслідок удару Збройних Сил України.

Пропагандист Олександр Коц зауважив, що разом із загиблим вони знімали кілька репортажів на Харківщині та працювали в найгарячіших точках біля Ізюма.

Також зазначається, що під час обстрілу отримали поранення ще двоє пропагандистів – йдеться про Артема Юндаса та Дениса Шума.