Ворог вдарив балістикою по Одещині пообіді 21 квітня. Наразі відомо про одного постраждалого.
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Цілили у об'єкт припортової інфраструктури
Російські війська завдали чергового удару по Одещині. Відомо, що на цей раз під прицілом опинився транспортно-логістичний об'єкт припортової інфраструктури.
Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна,
– зазначається у повідомленні.
Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється.
ППО для України: останні новини
- Під час засідання Європейської Ради президент України Володимир Зеленський закликав до негайної передачі нових систем ППО. Він підкреслив, що це питання вимагає вирішення найближчими днями та тижнями, а не в майбутні місяці.
- Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас висловила думку, що країни Європи, які мають ЗРК Patriot, наразі не відчувають такої сильної потреби в них, як Україна. Вона підкреслила, що ситуація на передовій залишається тривожною, і партнери мають бути готовити відправляти Україні все необхідне, що просить Київ.
- Водночас прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що в Європейському союзі визнають необхідність надання Україні більшої кількості озброєння та систем ППО. Він також зауважив, що наша країна отримає їх найближчим часом.