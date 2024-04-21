В неділю, 21 квітня, жителі міста чули звуки вибухів. Що відомо про вибухи в Одесі розповість 24 Канал.

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Вибухи в Одесі

Вдень о 13:14 в Одеській області лунали сигнали повітряної тривоги. В Повітряних силах через хвилину попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Моніторингові канали зазначали про загрозу балістики з Криму. "Балістика у напрямку Одеса/Чорноморськ", – йдеться в повідомленні.

Вже о 13:17 в Одесі прогримів вибух.

Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!,

– наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначили в місцевих телеграм-каналах, над Одещиною видно дим.

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