Вдень 20 квітня в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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У місті було гучно

Перед тим, як в Одесі пролунали вибухи, там оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Пізніше повідомили, що з Чорного моря рухається керована авіаційна ракета.

Після вибухів моніторингові канали написали, що ракета припинила своє існування поблизу Одеси, однак офіційного підтвердження цього немає.

Росія підступно атакувала Одеський район

  • Росія вночі проти 5 березня знову атакувала Одещину. На жаль, окупанти влучили в будівлю рекреаційного об'єкта та пошкодили приватний будинок.
  • Сили оборони Півдня розповіли, що окупанти атакували ударними дронами типу Shahed-131/136.
  • За їхніми даними, на жаль, не вдалось уникнути влучань. Зокрема, російські загарбники пошкодили будівлю рекреаційного об'єкта – там сталося займання, проте рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Установа не працювала з часу повномасштабного вторгнення, а також в рекреаційній зоні пошкодили приватний будинок із причалом і господарськими спорудами.