Вдень 20 квітня в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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У місті було гучно

Перед тим, як в Одесі пролунали вибухи, там оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Пізніше повідомили, що з Чорного моря рухається керована авіаційна ракета.

Після вибухів моніторингові канали написали, що ракета припинила своє існування поблизу Одеси, однак офіційного підтвердження цього немає.

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