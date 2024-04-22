Воздушную тревогу в регионе объявили в 00:49 22 апреля 2024 года. Уже ориентировочно в 1:07 СМИ написали, что в области работает ПВО, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке на Одесскую область
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 7 беспилотников типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 5 ударных дронов были уничтожены,
– заявили в Сухопутных войсках ВСУ.
Силы обороны Юга сообщили, что Россия атаковала с временно оккупированного Крыма. Вражеские дроны-камикадзе:
- попали по территории фермерского хозяйства;
- повредили складские здания и сельскохозяйственную технику.
К счастью, люди не пострадали.
Воздушные силы ВСУ уточнили важные данные
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что Россия атаковала Украину:
- 7 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму;
- тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донетчины.
В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БпЛА, а около 7:00 – БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10",
– уточнили военные.
Они добавили, что все беспилотники сбили над Одесской областью.
Кстати, на днях представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что оккупанты накапливают оружие и готовятся к новым атакам. В частности, Кремль проводит мероприятия по подготовке к новому террору гражданских.
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Россия атаковала Одесскую область
- Ориентировочно в 00:44 22 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили, что несколько групп ударных вражеских беспилотников в акватории Черного моря атаковали в направлении Николаевской области и Залива Одесской области. Уже через несколько минут в регионе прозвучали тревоги.
- Буквально в 01:07 местные СМИ написали о работе ПВО в регионе. Людей традиционно призвали находиться в укрытиях.
- Уже в 1:52 22 апреля в Одесской области объявили об отбое воздушной тревоги.