Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Илья Евлаш. Российская армия сейчас проводит комплекс мероприятий по подготовке к новому террору гражданских.
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Подготовка к ударам
Илья Евлаш отметил, что Россия действительно проводит подготовку и накапливает ракеты. Однако оккупанты сейчас атакуют Украину другим вооружением, которого у них достаточно – речь идет о "Шахедах". Также враг проводит и другие мероприятия.
В том числе противник проводит разведку для выявления тактики действий, мест размещения стационарных систем. Поэтому мы должны постоянно маневрировать, постоянно перебрасывать с места на место и маневрировать на наиболее угрожающих направлениях,
– сказал Евлаш.
Представитель Воздушных Сил объяснил, что речь идет о местах, где есть угроза применения ракет или беспилотников, которые нацелены на украинскую гражданскую инфраструктуру.
Атаки на Украину
- Во время атаки 8 апреля российские захватчики использовали подводную лодку для запуска ракет – это второй случай за последние полгода. В Черном море нет кораблей, однако россияне стремятся наносить удары из акватории, поэтому прибегают к таким методам.
- Разведка Великобритании отмечает, что потеряли во время запуска свою лучшую ракету – речь идет о AS-23a KODIAK – российские ракеты Х-101, Х-102. Неисправность престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, возникшие, вероятно, из-за санкций Запада.
- Днем ранее в ГУР сообщили, что оккупанты используют для ударов по Украине только что изготовленные ракеты. Россия имеет достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.