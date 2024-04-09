Об этом завили в разведке Великобритании. Заметили, что речь идет об AS-23a KODIAK – российские ракеты Х-101, Х-102.

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Оккупанты теряют свои лучшие ракеты

В сводке отметили, что на фотографиях из открытых источников от 31 марта видны обломки ракеты, которая упали в поле в Саратовской области на юге России.

Тщательный осмотр показал, что обломки, скорее всего, являются фрагментами вражеской крылатой ракеты воздушного базирования AS-23a KODIAK – натовское обозначение для ракет Х-101, Х-102.

В британской разведке предположили, что, вероятно, что обломки образовались в результате неисправности ракеты, запущенной в направлении Украины ранее этим утром.

Заметили, что Саратовская область является известной стартовой площадкой для бомбардировщиков российской дальней авиации и базой аэродрома Энгельс, где размещены несколько бомбардировщиков.

В разведке Великобритании отметили, что AS-23a KODIAK – лучший в России высокоточный боеприпас с дальностью поражения около 4000 километров. Такие ракеты оккупанты широко используют для обстрелов Украины. В частности, ударов по энергетической инфраструктуре.

Очень вероятная неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, на которые, вероятно, повлияли санкции и спешка удовлетворить требования войны,

– подчеркнули в Минобороны Великобритании.