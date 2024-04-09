Про це завили в розвідці Великої Британії. Зауважили, що йдеться про AS-23a KODIAK – російські ракети Х-101, Х-102.

До теми Могла впасти під час пуску: у Саратовській області Росії, ймовірно, виявили уламки ракети Х-101

Окупанти втрачають свої найкращі ракети

У зведенні зазначили, що на фотографіях з відкритих джерел від 31 березня видно уламки ракети, яка впали в поле в Саратовській області на півдні Росії.

Ретельний огляд показав, що уламки, швидше за все, є фрагментами ворожої крилатої ракети повітряного базування AS-23a KODIAK – натовське позначення для ракет Х-101, Х-102.

У британській розвідці припустили, що, ймовірно, що уламки утворилися внаслідок несправності ракети, запущеної в напрямку України раніше цього ранку.

Зауважили, що Саратовська область є відомим стартовим майданчиком для бомбардувальників російської дальньої авіації та базою аеродрому Енгельс, де розміщені кілька бомбардувальників.

У розвідці Британії наголосили, що AS-23a KODIAK – найкращий у Росії високоточний боєприпас з дальністю ураження близько 4000 кілометрів. Такі ракети окупанти широко використовують для обстрілів України. Зокрема, ударів по енергетичній інфраструктурі.

Дуже ймовірна несправність такої престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, на які, ймовірно, вплинули санкції та поспіх задовольнити вимоги війни,

– підкреслили в Міноборони Британії.