Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Ілля Євлаш. Російська армія наразі проводить комплекс заходів з підготовки до нового терору цивільних.
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Підготовка до ударів
Ілля Євлаш зазначив, що Росія справді проводить підготовку та накопичує ракети. Однак окупанти зараз атакують Україну іншим озброєнням, якого у них вдосталь – йдеться про "Шахеди". Також ворог проводить й інші заходи.
В тому числі противник проводить розвідку для виявлення тактики дій, місць розміщення стаціонарних систем. Тому ми маємо постійно маневрувати, постійно перекидати з місця на місце та маневрувати на найбільш загрозливих напрямках,
– сказав Євлаш.
Речник Повітряних Сил пояснив, що йдеться про місця, де є загроза застосування ракет чи безпілотників, які націлені на українську цивільну інфраструктуру.
Атаки на Україну
- Під час атаки 8 квітня російські загарбники використали підводний човен задля запуску ракет – це другий випадок за останні пів року. У Чорному морі немає кораблів, однак росіяни прагнуть завдавати ударів з акваторії, тому вдаються до таких методів.
- Розвідка Британії зазначає, що втратили під час запуску свою найкращу ракету – йдеться про AS-23a KODIAK – російські ракети Х-101, Х-102. Несправність престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, що виникли, ймовірно, через санкції Заходу.
- Днем раніше в ГУР повідомили, що окупанти використовують для ударів по Україні щойно виготовлені ракети. Росія має достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.