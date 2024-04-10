Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Ілля Євлаш. Російська армія наразі проводить комплекс заходів з підготовки до нового терору цивільних.

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Підготовка до ударів

Ілля Євлаш зазначив, що Росія справді проводить підготовку та накопичує ракети. Однак окупанти зараз атакують Україну іншим озброєнням, якого у них вдосталь – йдеться про "Шахеди". Також ворог проводить й інші заходи.

В тому числі противник проводить розвідку для виявлення тактики дій, місць розміщення стаціонарних систем. Тому ми маємо постійно маневрувати, постійно перекидати з місця на місце та маневрувати на найбільш загрозливих напрямках,

– сказав Євлаш.

Речник Повітряних Сил пояснив, що йдеться про місця, де є загроза застосування ракет чи безпілотників, які націлені на українську цивільну інфраструктуру.

Атаки на Україну