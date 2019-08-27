Вибухнув ядерний реактор, – у Норвегії вказали на причину витоку радіації під Архангельськом
Найімовірніше, на військовому полігоні під російським Архангельськом вибухнула не ракета, а ядерний реактор. На це вказує низка доказів.
Зокрема, – наявність деяких продуктів розпаду. Про це розповів керівник відділу досліджень та розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об’єктів з експлуатації Нілс Бомер в коментарі "Радіо Свобода".
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Наявність таких продуктів розпаду, як барій і стронцій, пов'язана з ядерною ланцюговою реакцією. Це доказ того, що вибухнув реактор,
– наголосив він.
Зауважимо, що найближча до Ньонокса атомна електростанція – Кольська – розташована за 455 кілометрів від селища.
Річ у тім, що про склад радіоактивної хмари заговорили в самій Росії. Так, Росгідрометцентр оприлюднив звіт, у якому є інформація про те, звідки і які проби повітря брали в РФ в період з 8 по 23 серпня.
У документі йдеться про те, що радіоактивна хмара після вибуху під Архангельськом з’явилася через розпад ізотопів барію, стронцію і лантану.
До речі, у Норвегії вже відзначалися заявами щодо вибуху на російському полігоні. Так, з останнього – вчені розповіли, що вибухів взагалі могло бути два. Один – наземний, інший – у повітрі. А ось російська фізик Ірина Шрайбер переконана, що вибух трапився під водою.
Що відомо про вибух під Архангельськом?
Він трапився 8 серпня на військовому полігоні у російському селищі Ньонокса. Після того, як він пролунав, у сусідньому містечку Сєверодвінськ різко підскочив рівень радіації. У Міноборони РФ цю інформацію заперечили. Втім, згодом Росгідрометцентр вразив оприлюдненими даними: 8 серпня радіаційний фон у Сєверодвінську підскочив у 16 разів.
В результаті вибуху загинуло 7 осіб, ще з десяток отримали поранення. Щонайменше, у 6 осіб лікарі діагностували променеву хворобу.
Тим часом Путін каже, що у нього все під контролем і всі росіяни перебувають у повній безпеці.
Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух, російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини. Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.