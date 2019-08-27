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      Вибухнув ядерний реактор, – у Норвегії вказали на причину витоку радіації під Архангельськом

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      У Росії міг вибухнути ядерний реактор
      У Росії міг вибухнути ядерний реактор / Ілюстративне фото

      Найімовірніше, на військовому полігоні під російським Архангельськом вибухнула не ракета, а ядерний реактор. На це вказує низка доказів.

      Зокрема, – наявність деяких продуктів розпаду. Про це розповів керівник відділу досліджень та розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об’єктів з експлуатації Нілс Бомер в коментарі "Радіо Свобода".

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      Наявність таких продуктів розпаду, як барій і стронцій, пов'язана з ядерною ланцюговою реакцією. Це доказ того, що вибухнув реактор,
      – наголосив він.

      Зауважимо, що найближча до Ньонокса атомна електростанція – Кольська – розташована за 455 кілометрів від селища.

      Річ у тім, що про склад радіоактивної хмари заговорили в самій Росії. Так, Росгідрометцентр оприлюднив звіт, у якому є інформація про те, звідки і які проби повітря брали в РФ в період з 8 по 23 серпня.

      У документі йдеться про те, що радіоактивна хмара після вибуху під Архангельськом з’явилася через розпад ізотопів барію, стронцію і лантану.

      До речі, у Норвегії вже відзначалися заявами щодо вибуху на російському полігоні. Так, з останнього – вчені розповіли, що вибухів взагалі могло бути два. Один – наземний, інший – у повітрі. А ось російська фізик Ірина Шрайбер переконана, що вибух трапився під водою.

      Що відомо про вибух під Архангельськом?

      Він трапився 8 серпня на військовому полігоні у російському селищі Ньонокса. Після того, як він пролунав, у сусідньому містечку Сєверодвінськ різко підскочив рівень радіації. У Міноборони РФ цю інформацію заперечили. Втім, згодом Росгідрометцентр вразив оприлюдненими даними: 8 серпня радіаційний фон у Сєверодвінську підскочив у 16 разів.

      В результаті вибуху загинуло 7 осіб, ще з десяток отримали поранення. Щонайменше, у 6 осіб лікарі діагностували променеву хворобу.

      Тим часом Путін каже, що у нього все під контролем і всі росіяни перебувають у повній безпеці.
      Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух, російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини. Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

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      Теги: Вибух в Архангельску Ядерна безпека Новини Росії Вибух
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