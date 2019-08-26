Вибух і радіація під Архангельськом: у Росії заговорили про склад радіоактивної хмари

У Росгідрометцентрі ще раз підтвердили власні слова про підвищений рівень радіації під російським Архангельськом. Щоправда, метеорологи кажуть радіаційний стрибок був короткочасним.

Річ у тім, що 13 серпня Росгідрометцентр повідомив: рівень радіації поблизу селища Ньонокса і містечка Сєверодвінськ під Архангельськом перевищує норму у 16 разів. Така ситуація була зумовлена потужним вибухом, що стався 8 серпня на військовому полігоні. Він призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

Як пояснили в Росії, вибухнула рідинна реактивна рухова установка. В результаті інциденту загинули 7 людей, ще з десяток отримали травми. У деяких осіб – радіаційне опромінення.

Важливо: Влада приховує від росіян рівень радіації під Архангельськом, – Greenpeace

Тепер же російський гідрометцентр оприлюднив звіт з 8 по 23 серпня. У ньому інформація про те, звідки брали проби повітря й опадів у цей період.

У документі йдеться про те, що хмара з’явилася через розпад ізотопів барію, стронцію і лантану.

Радіонуклідний склад проб, відібраних в Сєверодвінську, показав наявність короткоживучих техногенних радіонуклідів 91Sr, 139Ba, 140Ba і його дочірнього радіонукліда 140La, продуктами розпаду яких є інертні радіоактивні гази,

– мовиться у звіті.

Що ще відомо про вибух і витік радіації під Архангельськом?

Він стався 8 серпня та інформацію про нього у Росії ретельно приховують. У Міноборони РФ спочатку заперечували усю інформацію про підвищення радіаційного фону, а про те, що постраждалі мають променеву хворобу на перших порах не повідомили навіть медиків.

Тим часом Путін каже, що у нього все під контролем і всі росіяни перебувають у повній безпеці. Водночас, у лікаря, що доглядав опромінених постраждалих, в організмі виявили радіонуклід. Влада відразу почала шукати цьому виправдання, так діагноз медика пояснили тим, що він "наївся фукусімських крабів на відпочинку".