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      Вибух і радіація під Архангельськом: у Росії заговорили про склад радіоактивної хмари

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      Місце вибуху на військовій базі в Ньоноксі
      Місце вибуху на військовій базі в Ньоноксі / фото з соцмереж/ Радіо свобода

      У Росгідрометцентрі ще раз підтвердили власні слова про підвищений рівень радіації під російським Архангельськом. Щоправда, метеорологи кажуть радіаційний стрибок був короткочасним.

      Річ у тім, що 13 серпня Росгідрометцентр повідомив: рівень радіації поблизу селища Ньонокса і містечка Сєверодвінськ під Архангельськом перевищує норму у 16 разів. Така ситуація була зумовлена потужним вибухом, що стався 8 серпня на військовому полігоні. Він призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

      Як пояснили в Росії, вибухнула рідинна реактивна рухова установка. В результаті інциденту загинули 7 людей, ще з десяток отримали травми. У деяких осіб – радіаційне опромінення.

      Важливо: Влада приховує від росіян рівень радіації під Архангельськом, – Greenpeace

      Тепер же російський гідрометцентр оприлюднив звіт з 8 по 23 серпня. У ньому інформація про те, звідки брали проби повітря й опадів у цей період.

      У документі йдеться про те, що хмара з’явилася через розпад ізотопів барію, стронцію і лантану.

      Радіонуклідний склад проб, відібраних в Сєверодвінську, показав наявність короткоживучих техногенних радіонуклідів 91Sr, 139Ba, 140Ba і його дочірнього радіонукліда 140La, продуктами розпаду яких є інертні радіоактивні гази,
      – мовиться у звіті.

      Що ще відомо про вибух і витік радіації під Архангельськом?

      Він стався 8 серпня та інформацію про нього у Росії ретельно приховують. У Міноборони РФ спочатку заперечували усю інформацію про підвищення радіаційного фону, а про те, що постраждалі мають променеву хворобу на перших порах не повідомили навіть медиків.

      Тим часом Путін каже, що у нього все під контролем і всі росіяни перебувають у повній безпеці. Водночас, у лікаря, що доглядав опромінених постраждалих, в організмі виявили радіонуклід. Влада відразу почала шукати цьому виправдання, так діагноз медика пояснили тим, що він "наївся фукусімських крабів на відпочинку".

      Вибух під Архангельськом і радіація: останні новини
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      Теги: Вибух Вибух в Архангельську і радіація Новини Росії Ядерна безпека
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