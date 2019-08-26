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      Взрыв и радиация под Архангельском: в России заговорили о составе радиоактивного облака

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      Место взрыва на военной базе в Ньоноксе
      Место взрыва на военной базе в Ньоноксе / Фото из соцсетей/ Радио Свобода

      В Росгидрометцентре еще раз подтвердили собственные слова о повышенном уровне радиации под российским Архангельском. Правда, метеорологи говорят, что радиационный скачок был кратковременным.

      Дело в том, что 13 августа Росгидрометцентр сообщил: уровень радиации вблизи поселка Ньонокс и городка Северодвинск под Архангельском превышает норму в 16 раз. Такая ситуация была обусловлена мощным взрывом, произошедшим 8 августа на военном полигоне. Он предназначен для испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

      Как пояснили в России, взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка. В результате инцидента погибли 7 человек, еще с десяток получили травмы. У некоторых лиц – радиационное облучение.

      Важно: Власть скрывает от россиян уровень радиации под Архангельском, – Greenpeace

      Теперь же российский гидрометцентр обнародовал отчет с 8 по 23 августа. В нем информация о том, откуда брали пробы воздуха и осадков в этот период.

      В документе говорится о том, что облако появилось из-за распада изотопов бария, стронция и лантана.

      Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr, 139Ba, 140Ba и его дочернего радионуклида 140La, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы,
      – говорится в отчете.

      Что еще известно о взрыве и утечке радиации под Архангельском?

      Он произошел 8 августа, и информацию о нем в России тщательно скрывают. В Минобороны РФ сначала отрицали всю информацию о повышении радиационного фона, а о том, что пострадавшие имеют лучевую болезнь, на первых порах не сообщили даже медикам.

      Тем временем Путин говорит, что у него все под контролем и все россияне находятся в полной безопасности. В то же время, у врача, ухаживающего за облученными пострадавшими, в организме обнаружили радионуклид. Власть сразу начала искать этому оправдание, так диагноз медика объяснили тем, что он "наелся фукусимских крабов на отдыхе".

      ВЗРЫВ ПОД АРХАНГЕЛЬСКОМ И РАДИАЦИЯ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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      Теги: Новости России Взрыв в Архангельске и радиация Взрыв Ядерная безопасность
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