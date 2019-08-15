Власть скрывает от россиян уровень радиации под Архангельском, – Greenpeace

Российская власть распространяет в СМИ неполную информацию относительно уровня радиационного загрязнения после взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

После взрыва на военной базе Ньонокса 8 августа официальные источники сделали ряд противоречивых заявлений, сообщает отделение Greenpeace в России.

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Сначала Минобороны РФ опровергло информацию об инциденте, но впоследствии Российский гидрометцентр обнародовал, что из-за взрыва на военном полигоне 8 августа в Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4 – 16 раз. Кроме того, медики перевозили пострадавших в противорадиационных костюмах, а "скорые" были завернуты в полиэтиленовые пленки.

К тому же, до общественности оперативно не донесли информацию, что Российский гидрометцентр зафиксировал повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения. При чем не только в Северодвинске (8 августа), но и в Архангельске в виде осадков (уровень вырос 9 августа, значения оставались повышенными 10 и 11 августа).



Последствия взрыва и утечки радиации на военной базе в России

В российском отделении Greenpeace отметили, что информация о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента, до сих пор не опубликована. Кроме этого, отделение до сих пор не получило ответа на официальные обращения, направленные в Роспотребнадзор и Росгидромет.

Эксперт Greenpeace в РФ Рашид Алимов пояснил: хотя зафиксированные значения и невысоки, однако это – значение в десятках километров от места взрыва.

Важно понимать, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду. От этого зависит их накопления и влияние на природу и человека. Ближе к месту трагедии уровень радиоактивного загрязнения может быть выше, и там тоже живут люди,

– подчеркнул он.

"Не менее важно установить, произошло ли загрязнение акватории. Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей -просто немыслимо", - подытожил Алимов.

Что известно о взрыве на военной базе под Архангельском?

По официальным данным, взрыв и пожар произошли во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧС-ников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части.

Полигон в поселке Ньонокс, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования. Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном есть военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.