Радіоактивна хмара накрила Україну після вибуху під Архангельськом: коментар еколога

Після вибуху ракети на полігоні поблизу Севєродвінська, що у Архангельській області Росії, радіоактивна хмара кілька днів перебувала над територією України. Як підкреслив у коментарі 24 каналу еколог Олександр Соколенко, підстав для паніки поки немає, однак він не виключає, що в Україні все ж міг бути підвищений рівень радіації.

Що сталося

Як свідчить анімована карта, яку опублікував Лассіна Зербо, голова Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, радіоактивна хмара літала над Україною з 15 по 18 серпня. Спостереження, які тут показано, вели від 8 серпня.

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Спершу вона зачепила більшу частину південно-східних регіонів, окупований Росією Крим і частину центральних районів України. А потім хмара рушила до Чернівецької області, однак перед цим перебувала над Київщиною.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 August 2019

Що кажуть про це екологи

Як у коментарі 24 канлу розповів еколог Олександр Соколенко, у даних, які оприлюднив Зербо, він не побачив підтвердження того, що в Україні десь зафіксовано підвищення рівня радіації.

"Теоретично можливо, що викид, який стався під Севєродвінськом (а там фактично був ядерний вибух), міг досягнути України. Тобто радіонукліди могли потрапити в українське повітря. Але для того, щоб про це говорити, нам слід мати інструментальні показники, що в Україні зафіксовано підвищення рівня радіації. До прикладу, зараз у Києві рівень радіації становить 10 мікрорентген за годину. Такий самий рівень фіксували вчора, позавчора, місяць і навіть рік тому", – підкреслив експерт.

Він переконує, що такий рівень є межею норми. Відтак, наголошує фахівець, відповідно до інструментальних показників, у Києві сьогодні не фіксували підвищення рівня радіації.

"Якщо ще десь в Україні зафіксували підвищення рівня та оприлюднили ці дані, тоді ми вже зможемо говорити, що це, імовірно, пов’язано з вибухом у Росії. Крім того, багато хто серед населення має дозиметри та проводить заміри. Тому, я думаю, якби десь дійсно зафіксували підвищення рівня радіації, то ця інформація би точно спливла, оскільки вибух під Севєродвінськом мав значний резонанс. Але сьогодні у соцмережах ні повідомлень, ні скріншотів дозиметрів з показниками, які перевищують рівень норми, я не зустрічав", – каже еколог.

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Соколенко вважає, що поки передчасно говорити, що Україна потрапила в зону ураження, принаймні до того часу, поки не з’явилася певна інформація.

Про забруднення ми можемо говорити лише тоді, коли ми побачимо зростання рівня радіації. А поки цього немає, то стверджувати напевно, що Україна потрапила в зону ураження, ми не можемо. Коли буде зафіксовано підвищення рівня радіації, тоді вже на місці треба брати проби, дивитися, які там хімічні елементи є присутніми, і вже з цього робити висновки, що саме стало причиною зараження. Більше того, сьогодні ми навіть не знаємо складу того, що вибухнуло під Архангельском і які хімічні елементи там використовували, бо це була секретна операція,

– зауважив він.

За його словами, якби десь в Україні зафіксували підвищення рівня йоду, тоді вже можна буде говорити про те, що на полігоні у двигуні використовували плутоній. І далі вже можна буде говорити про наслідки або небезпеку для населення. Власне, певне уявлення про небезпеку ми вже маємо, оскільки люди й інтернет мають, і багато хто пережив Чорнобиль.

"Говорити про небезпеку зарано, але не виключно, що певні дзвіночки є. Але для цього нам треба підтвердити та зафіксувати ці радіонукліди. Зрештою, якби щось було, ми би вже знали. Якби там випав йод, що здебільшого і відбувається за таких вибухів, то ми би зараз мали підвищення рівня радіації. Це б зафіксували як і державні структури, так і прості українці, що мають дозиметри. І ця б інформація 100% би десь з’явилася", – додав фахівець.

Зауважимо, що заміри радіаційного фону можуть робити співробітники ДСНС і представники Центральної геофізичної обсерваторії України, що здійснюють відповідний моніторинг у Києві, Чорнобилі та у низці інших міст.

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Яка катастрофа сталася під Архангельськом і чому це важливо

Біля Севєродвінська під Архангельськом 8 серпня на полігоні стався вибух. У "Росатомі" розповіли, що інцидент трапився під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. Щоправда, розвідка США висунула версію, що вибух міг статися під час випробування ядерної крилатої ракети Skyfall або, як її називають у Росії, "Буревісник". Ця ракета мала малогабаритну надпотужну ядерну енергоустановку.

Внаслідок трагедії загинули щонайменше 5 співробітників "Росатома" та ще 2 представники Міноборони РФ. Також постраждали 15 осіб, 6 з них перебували у критичному стані. За неофіційною інформацією, усі вони зазнали радіаційного опромінення.

Зауважимо, що радіація могла вразити і регіон загалом. До прикладу, у міжнародній природоохоронній організації Greenpeace повідомили, що рівень радіації після вибуху тут було перевищено в 20 разів. Натомість місцева та російська влада кажуть, що радіаційної небезпеки немає та радіаційна обстановка у районі катастрофи перебуває в межах норми.

Згодом у Російському гідрометцентрі повідомили, що після вибуху на полігоні у Севєродвінську 8 серпня рівень радіації перевищував звичні показники у 4-16 разів. За словами метеорологів, перевищення потужності дози гамма-випромінювання було зафіксовано у 6 з 8 пунктів міста.