Радиоактивное облако накрыло Украину после взрыва под Архангельском: карта и комментарий эколога

После взрыва ракеты на полигоне вблизи Северодвинска, что в Архангельской области России, радиоактивное облако несколько дней находилось над территорией Украины. Как подчеркнул в комментарии 24 каналу эколог Александр Соколенко, оснований для паники пока нет, однако он не исключает, что в Украине все же мог быть повышен уровень радиации.

Что произошло

Как показывает анимированная карта, которую опубликовал Лассина Зербо, председатель Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, радиоактивное облако летало над Украиной с 15 по 18 августа. Наблюдения, которые здесь показаны, вели от 8 августа.

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Радиоактивное облако накрыло Украину: карта

Сначала она задела большую часть юго-восточных регионов, оккупированный Россией Крым и часть центральных районов Украины. А потом облако двинулось в Черновицкую область, однако перед этим находилось над Киевщиной.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 August 2019

Что говорят об этом экологи

Как в комментарии 24 каналу рассказал эколог Александр Соколенко, в данных, которые обнародовал Зербо, он не увидел подтвержденя того, что в Украине где-то зафиксировано повышение уровня радиации.

"Теоретически возможно, что выброс, который произошел под Северодвинском (а там фактически был ядерный взрыв), мог достичь Украины. То есть радионуклиды могли попасть в украинский воздух. Но для того, чтобы об этом говорить, нам следует иметь инструментальные показатели, в Украине зафиксировано повышение уровня радиации. К примеру, сейчас в Киеве уровень радиации составляет 10 микрорентген в час. Такой же уровень фиксировали вчера, позавчера, месяц и даже год назад", – подчеркнул эксперт.

Он утверждает, что такой уровень является пределом нормы. Поэтому, отмечает специалист, в соответствии с инструментальными показателями, в Киеве сегодня не фиксировали повышение уровня радиации.

"Если еще где-то в Украине зафиксировали повышение уровня и обнародовали эти данные, тогда мы уже сможем говорить, что это, вероятно, связано со взрывом в России. Кроме того, много кто среди населения имеет дозиметры и проводит замеры. Поэтому, я думаю, если бы где-то действительно зафиксировали повышение уровня радиации, то эта информация бы точно всплыла, поскольку взрыв под Северодвинском имел большой резонанс. Но сегодня в соцсетях ни сообщений, ни скриншотов дозиметров с показателями, превышающими уровень нормы, я не встречал", – говорит эколог .

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Соколенко считает, что пока преждевременно говорить, что Украина попала в зону поражения, по крайней мере до тех пор, пока не появилась определенная информация.

О загрязнении мы можем говорить лишь тогда, когда мы увидим рост уровня радиации. А пока этого нет, то утверждать наверняка, что Украина попала в зону поражения, мы не можем. Когда будет зафиксировано повышение уровня радиации, тогда уже на месте надо брать пробы, смотреть, какие там химические элементы присутствуют, и уже из этого делать выводы, что именно стало причиной заражения. Более того, сегодня мы даже не знаем состава того, что взорвалось под Архангельском и какие химические элементы там использовали, потому что это была секретная операция,

– отметил он.

По его словам, если бы где-то в Украине зафиксировали повышение уровня йода, тогда уже можно будет говорить о том, что на полигоне в двигателе использовали плутоний. И дальше уже можно будет говорить о последствиях или опасности для населения. Собственно, некоторое представление об опасности мы уже имеем, потому что люди интернет имеют, и многие пережили Чернобыль.

"Говорить об опасности рано, но не исключено, что определенные звоночки есть. Но для этого нам надо подтвердить и зафиксировать эти радионуклиды. В конце концов, если бы что-то было, мы бы уже знали. Если бы там выпал йод, что в основном и происходит при таких взрывах, то мы бы сейчас имели повышение уровня радиации. Это бы зафиксировали как и государственные структуры, так и простые украинцы, имеющие дозиметры. И эта информация 100% бы где-то появилась", – добавил специалист.

Заметим, что замеры радиационного фона могут делать сотрудники ГСЧС и представители Центральной геофизической обсерватории Украины, которые осуществляют соответствующий мониторинг в Киеве, Чернобыле и в ряде других городов.

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Какая катастрофа произошла под Архангельском и почему это важно

Возле Северодвинска под Архангельском 8 августа на полигоне произошел взрыв. В "Росатоме" рассказали, что инцидент произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Правда, разведка США выдвинула версию, что взрыв мог произойти во время испытания ядерного крылатой ракеты Skyfall или, как ее называют в России, "Буревестник". Эта ракета имела малогабаритную сверхмощную ядерную энергоустановку.

В результате трагедии погибли не менее 5 сотрудников "Росатома" и еще 2 представителя Минобороны РФ. Также пострадали 15 человек, 6 из них находились в критическом состоянии. По неофициальной информации, все они подверглись радиационному облучению.

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Заметим, что радиация могла поразить и регион в целом. К примеру, в международной природоохранной организации Greenpeace сообщили, что уровень радиации после взрыва здесь был превышен в 20 раз. Зато местные и российские власти говорят, что радиационной опасности нет и радиационная обстановка в районе катастрофы находится в пределах нормы.

Впоследствии в Российском гидрометцентре сообщили, что после взрыва на полигоне в Северодвинске 8 августа уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз. По словам метеорологов, превышения мощности дозы гамма-излучения были зафиксированы в 6 из 8 пунктов города.

РАДИОАКТИВНЫЙ ВЗРЫВ ПОД АРХАНГЕЛЬСКОМ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ