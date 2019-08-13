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      Хто загинув внаслідок ядерної катастрофи під Архангельськом: імена, фото, що про них відомо

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      Вибух під Архангельськом, Росія – список загиблих, фото, що відомо
      З'явилась інформація про загиблих внаслідок вибуху на полігоні під Архангельськом / Соцмережі

      "Росатом" оприлюднив імена та прізвища своїх співробітників, що загинули внаслідок вибуху на полігоні під Архангельськом. Наймолодшому з них – 46 років, а найстаршому – 71 рік.

      Як уточнив голова "Росатому" Олексій Лихачов, всі ці люди були співробітниками Саровського ядерного центру (Нижньогородська область) та загинули в Архангельській області під час випробувань "нового спецвиробу". Водночас російська влада заявила, що це завдання мало державне значення.

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      Імена загиблих співробітників "Росатома" на полігоні під Архангельськом

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, Євген Коратаєв, Сергій Пічугін, В'ячеслав Ліпшев, Олексій В'юшин, Владислав Яновський
      Загиблі на полігоні під Архангельском співробітники "Росатома"

      Яновський Владислав Миколайович (71 рік);

      Працював у Ядерному центрі упродовж 47 років. Тут його вважали одним із найдосвідченіших фахівців. Він був заступником начальника науково-випробувального відділення та водночас начальником науково-випробувального відділу. Є автором понад 50 звітів і розробок. У "Росатомі" його характеризують як людину творчу, що багато сил віддавала підготовці молоді.

      В’юшин Олексій Миколайович (43 роки);

      Почав працювати у Всеросійському науково-дослідному інституті експериментальної фізики в 1998 році після закінчення Іванівського державного енергетичного університету. Останніми роками займався розробкою спеціальної апаратури та програмного забезпечення, а також брав участь в роботі над обладнанням для експериментів на Великому адронному колайдері. За словами колег по роботі, він мав дві пристрасті – сім’я та робота.

      Також він фігурує у судовому рішенні про водійський штраф. Крім того, про нього є інформація, як про співавтора однієї з науково-дослідних робіт Всеросійського науково-дослідного інституту, яку було проведено в 2011 році. Мовиться, що тоді В’юшин був науковим співробітником відділу 0404.​

      Пічугін Сергій Євгенович (46 років);

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, Євген Пічугін

      Був інженером з випробування першої категорії. Його вважали одним з найбільш досвідчених фахівців з монтажу та налагодження випробувального устаткування.

      Також відомо, що він був членом байкерского клубу Vagabond MC. У клубі його називають "турботливим чоловіком, люблячим батьком і вірним другом, що активно брав участь в житті клубу та підтримував його, навіть перебуваючи за сотні кілометрів".​

      Коратаєв Євген Юрійович (50 років);

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, Євген Коратаєв

      25 грудня відсвяткува свій ювілей – 50 років.Обіймав посаду провідного інженера-електроніка відділу. У компанії його назвали кваліфікованим і ініціативним працівником, що вміє організувати роботу, керувати колективом і грамотно вирішувати поставлені завдання. 

      У чоловіка залишилися дві семимісячні доньки, також має сина та доньку від першого шлюбу. Остання нещодавно народила йому двійнят. Ще у нього залишилася старенька мати.​

      Ліпшев В'ячеслав Юрійович (40 років).

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, В'ячеслав Ліпшев

      Був начальником науково-випробувальної групи. А призначили його на таку посаду, як підкреслили у "Росатомі", оскільки відзначався відмінними знаннями та організаторськими здібностями. Також відомо, що він займався методиками вимірювань і проводив унікальні роботи з підготовки спецтехніки.

      У відкритих джерелах можна знайти інформацію, що він був співробітником "КБ-12", а у рекрутингових оголошеннях "КБ-12" згадують з позначкою "спеціальна тематика". Також у мережі можна знайти наукову роботу, співавтором якої він: її тема – "Випробування елементів радіоелектронної апаратури на ударну стійкість".

      У чоловіка залишилась 15-річна дитина від першого шлюбу. 

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      У "Росатомі" назвали вчених "національними героями" та пообіцяли представити загиблих до державних нагород – вони вже отримали ордени "За мужність". Також такі ж нагороди отримали ще 3 співробітники "Росатома". Крім того, заплановано у Сарові встановити науковцям пам’ятник: його мають відкрити за рік.

      Це була наша еліта – першокласні фахівці з різнобічними захопленнями. Загибель співробітників – це гірка втрата для всього Ядерного центру та держкорпорації "Росатом". Випробувачі є національними героями. Ці люди були елітою Російського федерального ядерного центру та проводили випробування часом у неймовірно важких умовах,
      – заявив під час виступу на телебаченні директор Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики Валентин Костюков.

      Крім того, "Росатом" пообіцяв як одноразову, так довгострокову матеріальну підтримку родинам загиблих. За словами керівників наукового інституту в Сарові, сім'ї отримають одноразову допомогу в розмірі 120 окладів загиблих співробітників. А діти у цих сім'ях до повноліття отримуватимуть середній дохід загиблих чоловіків.

      12 серпня вже відбулися прощання та похорон загиблих співробітників Ядерного центру – Олексія В’юшина, Євгена Коратаєва, В'ячеслава Ліпшева, Сергія Пічугіна та Владислава Яновського. Усі заходи пройшли у Сарові. У місті 11-го та 12 серпня було оголошено жалобу. Усіх загиблих поховали на алеї почесних поховань, де зазвичай хоронять найвидатніших жителів Сарова.

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, Євген Коратаєв, Сергій Пічугін, В'ячеслав Ліпшев, Олексій В'юшин, Владислав Яновський
      Прощання у Сарові із загиблими на полігоні під Архангельськом 

      Традиційно на прощанні із загиблими були присутніми представники місцевої влади та місцеві жителі, а також заступник керівника Адміністрації Президента Сергій Кирієнко, губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін, гендиректор "Росатома" Олексій Лихачов і директор Російського федерального ядерного центру у Сарові Валентин Костюков.

      Що відомо про Російський федеральний Ядерний центр у Сарові? Він є частиною Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики, що, зі свого боку, входить у ядерний збройний комплекс "Росатома". Установу вважають найбільшим російським науково-технічним центром, що вирішує оборонні, наукові та народногосподарські завдання. Серед основних його завдань – забезпечення надійності ядерного арсеналу Росії. Відомо, що тут проводять роботи з підвищення технічних характеристик і ефективності вітчизняної ядерної зброї.

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      Що відомо про вибух на полігоні під Архангельськом

      Він стався 8 серпня поблизу міста Севєродвінськ. У "Росатомі" розповіли, що вибух трапився під час вибробувань рідинної реактивної рухової установки. Згодом представники корпорації уточнили, що випробування проходили на морській платформі, і під час непередбаченої ситуації загинули 5 співробітників корпорації. Також відомо про ще 2 загиблих представників Міноборони РФ.

      Крім того, постраждали 15 осіб, 6 з них перебувають у критичному стані. За неофіційною інформацією, усі вони зазнали радіаційного опромінення. Натомість російська влада переконує, що ті отримали травми середньої тяжкості, і їм провели відповідні операції. Відтак, їхні життя перебувають у безпеці. 

      вибух на полігоні під Архангельськом: хроніка останніх подій
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      Теги: Новини Росії Жертви Вибух в Архангельську і радіація Вибух Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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