Вибух на військовій базі під Архангельськом: у місті масово скуповують йод

В Архангельську різко зріс попит на препарати з йодом. Жителі російського міста фактично викупили весь такий товар. Річ у тім, що поблизу Архангельська стався вибух на військовій базі та міг статися радіаційний витік.

Відразу по тому, як стало відомо про інцидент на полігоні у селищі Ньонокс, у сусідньому містечку Сєверодвінську спрацювали датчики радіаційного фону. Вони показали зростання радіації втричі. Окрім того, постраждалих від вибуху військових із секретної російської бази відправили санавіацією до Архангельська. Медики забирали їх звідти у протирадіаційних костюмах. За непідтвердженою інформацією, у цих людей страшний діагноз: радіаційне опромінення.

Основне: Знову вибух та пожежа на полігоні в Росії: є жертви, можливий витік радіації

В аптеках Архангельська зараз не відшукати препарати зі вмістом йоду. Про це інформує російський "Інтерфакс".

Вчора скупили все. Спочатку йод в таблетках, йодомарин, потім звичайний йод і йодистий калій. Ажіотаж почався близько 17 години (8 серпня – 24 канал), і до самого закриття все розібрали. Люди перед касою обговорювали новини про радіацію в Сєверодвінську, про вибух у військових,

– сказала фармацевт місцевої аптеки.

В іншій аптеці інформагентству повідомили, що роблять термінове замовлення йодовмісних препаратів.

"Вчора всі йодовмісні ліки розкупили, а сьогодні від ранку за півгодини роботи про йод розпитували з десяток людей. Черг нема, але люди йдуть з продуктового і по дорозі заглядають, запитують", – сказали в аптеці.



Корисна інформація: скільки йоду слід вживати людям

Що вибухнуло на військовій базі під Архангельськом?

За офіційними даними, вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

До теми: Вибух на військовій базі під Архангельськом: в море могли потрапити тонни токсичних речовин

Полігон у селищі Ньонокс, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка. Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.

В результаті вибуху загинули 2 осіб: це – військовослужбовець та представник компанії, що розробляла установку, яку випробовували.

Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами борються військові з частини.