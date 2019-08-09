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      Вибух на військовій базі під Архангельськом: у місті масово скуповують йод

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      Архангельськ
      Архангельськ / скрін із відео

      В Архангельську різко зріс попит на препарати з йодом. Жителі російського міста фактично викупили весь такий товар. Річ у тім, що поблизу Архангельська стався вибух на військовій базі та міг статися радіаційний витік.

      Відразу по тому, як стало відомо про інцидент на полігоні у селищі Ньонокс, у сусідньому містечку Сєверодвінську спрацювали датчики радіаційного фону. Вони показали зростання радіації втричі. Окрім того, постраждалих від вибуху військових із секретної російської бази відправили санавіацією до Архангельська. Медики забирали їх звідти у протирадіаційних костюмах. За непідтвердженою інформацією, у цих людей страшний діагноз: радіаційне опромінення.

      Основне: Знову вибух та пожежа на полігоні в Росії: є жертви, можливий витік радіації

      В аптеках Архангельська зараз не відшукати препарати зі вмістом йоду. Про це інформує російський "Інтерфакс".

      Вчора скупили все. Спочатку йод в таблетках, йодомарин, потім звичайний йод і йодистий калій. Ажіотаж почався близько 17 години (8 серпня – 24 канал), і до самого закриття все розібрали. Люди перед касою обговорювали новини про радіацію в Сєверодвінську, про вибух у військових,
      – сказала фармацевт місцевої аптеки.

      В іншій аптеці інформагентству повідомили, що роблять термінове замовлення йодовмісних препаратів.

      "Вчора всі йодовмісні ліки розкупили, а сьогодні від ранку за півгодини роботи про йод розпитували з десяток людей. Черг нема, але люди йдуть з продуктового і по дорозі заглядають, запитують", – сказали в аптеці.

      йод
      Корисна інформація: скільки йоду слід вживати людям

      Що вибухнуло на військовій базі під Архангельськом?

      За офіційними даними, вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. 

      До теми: Вибух на військовій базі під Архангельськом: в море могли потрапити тонни токсичних речовин

      Полігон у селищі Ньонокс, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

      Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка. Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.

      В результаті вибуху загинули 2 осіб: це – військовослужбовець та представник компанії, що розробляла установку, яку випробовували.

      Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами борються військові з частини.

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      Теги: Новини Росії Ліки Вибух Постраждалі Жертви Ядерна безпека
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