Взрыв на военной базе под Архангельском: в городе массово скупают йод

В Архангельске резко вырос спрос на препараты с йодом. Жители российского города фактически выкупили весь такой товар. Дело в том, что вблизи Архангельска произошел взрыв на военной базе и могла произойти радиационная утечка.

Сразу после того, как стало известно об инциденте на полигоне в поселке Нёнокс, в соседнем городке Северодвинске сработали датчики радиационного фона. Они показали рост радиации втрое. Кроме того, пострадавших от взрыва военных из секретной российской базы отправили санавиацией в Архангельск. Медики забирали их оттуда в противорадиационных костюмах. По неподтвержденной информации, у этих людей страшный диагноз: радиационное облучение.

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В аптеках Архангельска сейчас не отыскать препараты с содержанием йода. Об этом информирует российский "Интерфакс".

Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, потом обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17 часов (8 августа – 24 канал), и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске, о взрыве в военных,

– сказала фармацевт местной аптеки.

В другой аптеке информагентству сообщили, что делают срочный заказ йодсодержащих препаратов.

"Вчера все йодосодержащие лекарства раскупили, а сегодня с утра за полчаса работы о йоде расспрашивали с десяток людей. Очередей нет, но люди идут с продуктового и по дороге заглядывают, спрашивают", – сказали в аптеке.

Полезная информация: сколько йода следует употреблять людям

Что взорвалось на военной базе под Архангельском?

По официальным данным, взрыв и пожар произошли во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

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Полигон в поселке Нёнокс, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых зенитных ракетных комплексов морского базирования.

Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном есть военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.

В результате взрыва погибли 2 человека: это – военнослужащий и представитель компании, разрабатывавшей установку, которую испытывали.

Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧС-ников не пустили, с последствиями аварии собственными силами борются военные из части.