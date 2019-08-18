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      Взрывы в Архангельске: у врача, который занимался пострадавшими, обнаружили радиоактивный нуклид

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      Взрывы в Архангельске
      Взрывы в Архангельске / Фото из открытых источников

      У врача Архангельской областной больницы, который занимался пострадавшими от недавнего взрыва ядерной ракеты в России, в мышечной ткани обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137.

      А все потому, что врачам никто не сообщил, что пострадавшие – заражены радиацией, передает издание The Moscow Times.

      Важно! Взрыв и радиация под Архангельском: жителей Ньонокса готовят к эвакуации, – СМИ

      Следовательно, медики не использовали никаких мер, а просвинцованные фартуки им предоставили аж через несколько дней после аварии. Врачи этим возмущены.

      Никто: ни руководство больницы, ни сотрудники Минздрава, ни региональные чиновники, ни губернатор – не сообщали персоналу о том, что пациенты заражены радиацией,
      – сказал изданию один из хирургов больницы.

      Сейчас около шести сотрудников больницы, которые общались с потерпевшими – доставили на обследование в Москву. Из-за радиоактивного заражения приемное отделение больницы и операционный блок закрыли на несколько дней.

      Что такое цезий-137? Это радиоактивный нуклид химического элемента, который образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии. Содержится в радиоактивных осадках, радиоактивных отходах, выбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций.

      Внутрь живых организмов цезий-137 попадает преимущественно через органы дыхания и пищеварения. Развития радиационных поражений у человека можно ожидать при поглощении дозы примерно в 2 грамма и больше. Симптомы: угнетенное состояние и слабость, диарея, снижение массы тела, внутреннее кровоизлияние.

      Что известно о взрывах в Архангельске?

      • 8 августа на военном полигоне вблизи Северодвинска в Архангельской области России произошел пожар во время испытания ракетного двигателя.

      Усе, що варто знати про вибух під Архангельськом / Фото з відкритих джерел
      Все, что стоит знать о взрыве под Архангельском / Фото из открытых источников

      • Государственная корпорация "Росатом" сообщила о гибели 5 своих работников. Также пострадали еще 2 сотрудника Минобороны РФ. СМИ говорят о еще 15 пострадавших. По неподтвержденной информации, у них – радиационное облучение.

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, Євген Коратаєв, Сергій Пічугін, В'ячеслав Ліпшев, Олексій В'юшин, Владислав Яновський
      Погибшие на полигоне под Архангельском сотрудники "Росатома"

      • Впоследствии российский Гидрометцентр обнародовал информацию, что из-за взрыва на военном полигоне 8 августа в Северодвинске уровень радиации превышал привычные показатели в 4-16 раз.

      Читайте также: Власть скрывает от россиян уровень радиации под Архангельском, – Greenpeace

      • В городе паника: жители скупают йод и йодосодержащие препараты. В аптеках Архангельска их сейчас нет. Российская власть, в свою очередь, молчит. Там отметились заявлением лишь в день взрыва: мол, оснований для эвакуации жителей окрестных населенных пунктов нет.

      • Однако впоследствии сообщалось, что 14 августа из Ньонокса – поселок расположен возле военного полигона, на котором случился взрыв и, вероятно, утечка радиации, – должны эвакуировать гражданских людей с помощью специального поезда.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Взрыв в Архангельске и радиация Чрезвычайное происшествие Лечение Взрыв Постраждалі Больница
      Источник: 24 канал
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