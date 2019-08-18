Взрывы в Архангельске: у врача, который занимался пострадавшими, обнаружили радиоактивный нуклид

У врача Архангельской областной больницы, который занимался пострадавшими от недавнего взрыва ядерной ракеты в России, в мышечной ткани обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137.

А все потому, что врачам никто не сообщил, что пострадавшие – заражены радиацией, передает издание The Moscow Times.

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Следовательно, медики не использовали никаких мер, а просвинцованные фартуки им предоставили аж через несколько дней после аварии. Врачи этим возмущены.

Никто: ни руководство больницы, ни сотрудники Минздрава, ни региональные чиновники, ни губернатор – не сообщали персоналу о том, что пациенты заражены радиацией,

– сказал изданию один из хирургов больницы.

Сейчас около шести сотрудников больницы, которые общались с потерпевшими – доставили на обследование в Москву. Из-за радиоактивного заражения приемное отделение больницы и операционный блок закрыли на несколько дней.

Что такое цезий-137? Это радиоактивный нуклид химического элемента, который образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии. Содержится в радиоактивных осадках, радиоактивных отходах, выбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций.



Внутрь живых организмов цезий-137 попадает преимущественно через органы дыхания и пищеварения. Развития радиационных поражений у человека можно ожидать при поглощении дозы примерно в 2 грамма и больше. Симптомы: угнетенное состояние и слабость, диарея, снижение массы тела, внутреннее кровоизлияние.

Что известно о взрывах в Архангельске?

• 8 августа на военном полигоне вблизи Северодвинска в Архангельской области России произошел пожар во время испытания ракетного двигателя.



Все, что стоит знать о взрыве под Архангельском / Фото из открытых источников

• Государственная корпорация "Росатом" сообщила о гибели 5 своих работников. Также пострадали еще 2 сотрудника Минобороны РФ. СМИ говорят о еще 15 пострадавших. По неподтвержденной информации, у них – радиационное облучение.



Погибшие на полигоне под Архангельском сотрудники "Росатома"

• Впоследствии российский Гидрометцентр обнародовал информацию, что из-за взрыва на военном полигоне 8 августа в Северодвинске уровень радиации превышал привычные показатели в 4-16 раз.

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• В городе паника: жители скупают йод и йодосодержащие препараты. В аптеках Архангельска их сейчас нет. Российская власть, в свою очередь, молчит. Там отметились заявлением лишь в день взрыва: мол, оснований для эвакуации жителей окрестных населенных пунктов нет.

• Однако впоследствии сообщалось, что 14 августа из Ньонокса – поселок расположен возле военного полигона, на котором случился взрыв и, вероятно, утечка радиации, – должны эвакуировать гражданских людей с помощью специального поезда.