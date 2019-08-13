Взрыв и радиация под Архангельском: жителей Ньонокса готовят к эвакуации, – СМИ

Именно в этом поселке расположен военный полигон, на котором произошел взрыв и, вероятно, утечка радиации. Гражданских лиц из Ньонокса якобы должен забрать специальный поезд.

Эвакуация должна состояться утром 14 августа. Об этом информирует российское издание "Эхо Москвы".

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Так, журналисты связывают эту информацию с запланированными на этот день очередными испытаниями.

В то же время, губернатор Архангельской области Игорь Орлов эту информацию опровергает. Говорит, что эвакуацию в поселке не объявляли и что это – "полная чушь".

Немного иного мнения в городской администрации Северодвинска.

Нам от руководства Ньонокского полигона поступило оповещение о плановых мероприятиях органов военного управления. Из-за этого жителям Ньонокса предложили покинуть территорию села с 14 августа,

– сказал представитель мэрии в комментарии "Интерфаксу".

Такие рекомендации якобы поступали жителям поселка и раньше.

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Что известно о взрыве и утечке радиации под Архангельском?

Инцидент произошел на военной базе Ньонокса 8 августа во время испытания ракетного двигателя. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. После взрыва радиационные датчики в соседнем городе Северодвинск показали значительное превышение радиационного фона.

Сначала Минобороны РФ эту информацию опровергло, но впоследствии Российский гидрометцентр обнародовал информацию, что из-за взрыва на военном полигоне 8 августа в Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4 – 16 раз.

Кроме того, медики перевозили пострадавших в противорадиационных костюмах, а "скорые" были завернуты в полиэтиленовые пленки.

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