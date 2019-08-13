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      Вибух і радіація під Архангельськом: жителів Ньонокса готують до евакуації, – ЗМІ

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      Момент вибуху на військовому полігоні
      Момент вибуху на військовому полігоні / скрін із відео

      Саме у цьому селищі розташований військовий полігон, на якому трапився вибух і, ймовірно, витік радіації. Цивільних осіб з Ньонокса начебто має забрати спеціальний потяг.

      Евакуація має відбутися вранці 14 серпня. Про це інформує російське видання "Ехо Москви".

      Основне: Вибух і витік радіації на полігоні під Архангельськом: що відомо на цей момент – фото, відео

      Так, журналісти пов’язують цю інформацію із запланованими на цей день черговими випробуваннями.

      Водночас, губернатор Архангельської області Ігор Орлов цю інформацію спростовує. Каже, що евакуацію у селищі не оголошували і що це – "повна нісенітниця".

      Трохи іншої думки в міській адміністрації Сєверодвінська.

      Нам від керівництва Ньонокського полігону надійшло сповіщення про планові заходи органів військового управління. Через це жителям Ньонокса запропонували покинути територію села з 14 серпня,
      – сказав представник мерії в коментарі "Інтерфаксу".

      Такі рекомендації начебто надходили жителям селища і раніше.

      Важливо: Російська влада визнала, що вибух під Архангельськом мав радіоактивні наслідки: деталі

      Що відомо про вибух і витік радіації під Архангельськом?

      Інцидент трапився на військовій базі Ньонокса 8 серпня під час випробування ракетного двигуна. В результаті загинули 7 людей, ще близько 15 отримали поранення. Після вибуху радіаційні датчики у сусідньому місті Сєверодвінськ показали значне перевищення радіаційного фону.

      Спочатку Міноборони РФ цю інформацію спростувало, але згодом Російський гідрометцентр оприлюднив інформацію, що через вибух на військовому полігоні 8 серпня у Севєродвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4 – 16 разів.

      Окрім того, медики перевозили постраждалих у протирадіаційних костюмах, а "швидкі" були загорнуті в поліетиленові плівки.

      Цікаво: Автор "Чорнобиля" про вибух під Архангельськом: Жахливо, але непокоїть те, чого нам не кажуть

      blog_ava
      Російська влада визнала, що вибух під Архангельськом мав радіоактивні наслідки: деталі
      сьогодні
      7902
      Теги: Новини Росії Пожежа Вибух Надзвичайні ситуації Вибух в Архангельську і радіація
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