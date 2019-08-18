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      Вибухи в Архангельську: у лікаря, який опікувався постраждалими, виявили радіоактивний нуклід

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      Вибухи в Архангельську
      Вибухи в Архангельську / Фото з відкритих джерел

      У лікаря Архангельської обласної лікарні, який опікувався постраждалими від нещодавнього вибуху ядерної ракети в Росії, у м'язовій тканині виявили радіоактивний нуклід цезій-137.

      А все тому, що лікарям ніхто не повідомив, що постраждалі – заражені радіацією, передає видання The Moscow Times.

      Важливо! Вибух і радіація під Архангельськом: жителів Ньонокса готують до евакуації, – ЗМІ

      Відтак, медики не використовували жодних запобіжних заходів, а просвинцовані фартухи їм надали аж через кілька днів після аварії. Лікарі цим обурені.

      Ніхто: ні керівництво лікарні, ні співробітники МОЗ, ні регіональні чиновники, ні губернатор – не повідомляли персоналу про те, що пацієнти заражені радіацією,
      – сказав виданню один із хірургів лікарні.

      Наразі близько шістьох співробітників лікарні, які спілкувалися з потерпілими – доправили на обстеження у Москву. Через радіоактивне зараження приймальне відділення лікарні і операційний блок закрили на кілька днів.

      Що таке цезій-137? Це радіоактивний нуклід хімічного елемента, який утворюється переважно при поділі ядер в ядерних реакторах і ядерній зброї. Міститься в радіоактивних осадах, радіоактивних відходах, викидах заводів, які переробляють відходи атомних електростанцій.

      Всередину живих організмів цезій-137 потрапляє переважно через органи дихання й травлення. Розвиток радіаційних уражень в людини можна очікувати при поглинанні дози приблизно 2 грами і більше. Симптоми: пригнічений стан і слабкість, діарея, зниження маси тіла, внутрішній крововилив.

      Що відомо про вибухи в Архангельську?

      • 8 серпня на військовому полігоні поблизу Севєродвінська в Архангельській області Росії сталася пожежа під час випробування ракетного двигуна.

      Усе, що варто знати про вибух під Архангельськом / Фото з відкритих джерел
      Усе, що варто знати про вибух під Архангельськом / Фото з відкритих джерел

      • Державна корпорація "Росатом" повідомила про загибель 5 своїх працівників. Також постраждали ще 2 співробітники Міноборони РФ. ЗМІ кажуть про ще 15 постраждалих. За непідтвердженою інформацією, у них – радіаційне опромінення.

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, Євген Коратаєв, Сергій Пічугін, В'ячеслав Ліпшев, Олексій В'юшин, Владислав Яновський
      Загиблі на полігоні під Архангельском співробітники "Росатома"

      • Згодом Російський гідрометцентр оприлюднив інформацію, що через вибух на військовому полігоні 8 серпня у Севєродвінську рівень радіації перевищував звичні показник у 4-16 разів.

      Читайте також: Влада приховує від росіян рівень радіації під Архангельськом, – Greenpeace

      • У місті паніка: жителі скуповують йод та йодовмісні препарати. В аптеках Архангельська їх зараз нема. Російська влада, своєю чергою, мовчить. Там відзначились заявою лиш у день вибуху: мовляв, підстав для евакуації жителів навколишніх населених пунктів нема.

      • Проте згодом повідомлялося, що 14 серпня з Ньонокса – селище розташоване біля військового полігону, на якому трапився вибух і, ймовірно, витік радіації, мають евакуювати цивільних людей за допомогою спеціального потягу.

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      Теги: Жертви Вибух Вибух в Архангельську і радіація Лікарня Лікування Надзвичайні ситуації Постраждалі
      Джерело: 24 канал
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