Вибухи в Архангельську: у лікаря, який опікувався постраждалими, виявили радіоактивний нуклід

У лікаря Архангельської обласної лікарні, який опікувався постраждалими від нещодавнього вибуху ядерної ракети в Росії, у м'язовій тканині виявили радіоактивний нуклід цезій-137.

А все тому, що лікарям ніхто не повідомив, що постраждалі – заражені радіацією, передає видання The Moscow Times.

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Відтак, медики не використовували жодних запобіжних заходів, а просвинцовані фартухи їм надали аж через кілька днів після аварії. Лікарі цим обурені.

Ніхто: ні керівництво лікарні, ні співробітники МОЗ, ні регіональні чиновники, ні губернатор – не повідомляли персоналу про те, що пацієнти заражені радіацією,

– сказав виданню один із хірургів лікарні.

Наразі близько шістьох співробітників лікарні, які спілкувалися з потерпілими – доправили на обстеження у Москву. Через радіоактивне зараження приймальне відділення лікарні і операційний блок закрили на кілька днів.

Що таке цезій-137? Це радіоактивний нуклід хімічного елемента, який утворюється переважно при поділі ядер в ядерних реакторах і ядерній зброї. Міститься в радіоактивних осадах, радіоактивних відходах, викидах заводів, які переробляють відходи атомних електростанцій.



Всередину живих організмів цезій-137 потрапляє переважно через органи дихання й травлення. Розвиток радіаційних уражень в людини можна очікувати при поглинанні дози приблизно 2 грами і більше. Симптоми: пригнічений стан і слабкість, діарея, зниження маси тіла, внутрішній крововилив.

Що відомо про вибухи в Архангельську?

• 8 серпня на військовому полігоні поблизу Севєродвінська в Архангельській області Росії сталася пожежа під час випробування ракетного двигуна.



Усе, що варто знати про вибух під Архангельськом / Фото з відкритих джерел

• Державна корпорація "Росатом" повідомила про загибель 5 своїх працівників. Також постраждали ще 2 співробітники Міноборони РФ. ЗМІ кажуть про ще 15 постраждалих. За непідтвердженою інформацією, у них – радіаційне опромінення.



Загиблі на полігоні під Архангельском співробітники "Росатома"

• Згодом Російський гідрометцентр оприлюднив інформацію, що через вибух на військовому полігоні 8 серпня у Севєродвінську рівень радіації перевищував звичні показник у 4-16 разів.

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• У місті паніка: жителі скуповують йод та йодовмісні препарати. В аптеках Архангельська їх зараз нема. Російська влада, своєю чергою, мовчить. Там відзначились заявою лиш у день вибуху: мовляв, підстав для евакуації жителів навколишніх населених пунктів нема.

• Проте згодом повідомлялося, що 14 серпня з Ньонокса – селище розташоване біля військового полігону, на якому трапився вибух і, ймовірно, витік радіації, мають евакуювати цивільних людей за допомогою спеціального потягу.