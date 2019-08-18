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      Американці розсекретили перший звіт розвідки про аварію на ЧАЕС: що в ньому – фото

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      Аварія на ЧАЕС
      Аварія на ЧАЕС / кадр із серіалу "Чорнобиль"

      Те, що в результаті аварії на електростанції загинули лише 2 особи, у США вважали нісенітницею. Водночас, американці були певні: весь персонал евакуювали відразу після вибуху.

      У США просто не могли повірити в інформацію про лише двох загиблих, виходячи з масштабів руйнації. Про це йдеться у першому звіті розвідки США щодо катастрофи, опублікованого американською неурядовою організацією "Національний архів безпеки".

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      Звичайна денна зміна на радянському реакторі налічує близько ста людей. На нічній зміні чергують 25 – 35 людей. Оскільки 3-й та 4-й енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей довкола реактора вдень могла налічувати до 200, а вночі – до 70 осіб,
      – мовиться у документі.

      Також у звіті американці припускають: більшість персоналу мали відразу евакуювати, а от задля зменшення наслідків катастрофи певні групи все одно б залишили біля реактора. Насправді ж – жодної евакуації після вибуху не відбулося.

      звіт Чорнобиль розвідка США
      Звіт розвідки США

      Окрім того, масштаби руйнування змусили американську розвідку припустити, що всі, хто були поблизу реактора, загинули.

      "Нам здається, що всі, хто перебували поблизу енергоблоку до вибуху або померли, або отримали летальні дози радіаційного опромінення", – йдеться у звіті.

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      Через власне хибне припущення, що пожежники перебували поблизу ЧАЕС ще до вибуху, американці зауважують: "СРСР не спромігся евакуювати пожежників з летальної зони радіаційного опромінення. Це також вказує на жертви".

      Що відомо про аварію на Чорнобильській АЕС? В ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

      Реактор був повністю зруйнований, а в повітря викинуло велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.

      З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.

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      Чорнобиль у цифрах: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини США Чорнобиль Історія
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