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      Британські вчені створили горілку з Чорнобиля: яка вона на смак та коли буде у продажі

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      Британські вчені створили горілку з Чорнобиля
      Британські вчені створили горілку з Чорнобиля / www.pinterest.com

      За створення крафтової горілки з Чорнобиля взялися британські вчені. Вони вже навіть презентували першу пляшку. Наразі це єдиний продукт, який повністю виготовлений з продуктів із зони відчуження після трагедії на Чорнобильській АЕС. Про те, наскільки безпечна чорнобильська горілка, яка вона на смак, а також коли її можна буде придбати – читайте далі.

      З чого виготовлена чорнобильська горілка

      Горілку виготовили з зерна і води з Чорнобильської зони, адже вона, як з'ясувалось, схожа на ґрунтові води Шампані у Франції, повідомили "ВВС Україна".

      Читайте також: До Чорнобильської зони запустять туристичні маршрути по річках

      Вчені, які багато років вивчали те, як відновлюються ґрунти у Чорнобилі, долучилися до проекту. Спочатку вони вирощували зернові на місцевій фермі.

      Чи безпечна горілка

      Як запевнив професор Сміт з Портсмутського університету, чорнобильська горілка "не більш радіоактивна, ніж будь-яка інша". Також він додав, що воду та зерно, вирощені у зоні відчуження, ретельно перевіряли науковці з Саутгемптонського університету. 

      Ми попросили наших колег, в яких є чудова лабораторія, перевірити, чи зможуть вони знайти якісь ознаки радіоактивності. Вони не змогли знайти нічого – все було нижче рівня, який вони могли зафіксувати,
      – додає професор Сміт.

      Український дослідник з Гідрометеорологічного інституту в Києві Геннадій Лаптєв також працював над проектом. Він ще раніше підтвердив, що місцеву землю можна використовувати продуктивно.

      Зараз, коли минуло 30 років, я схиляюся до думки, що головна проблема для цих територій – не радіація, а відсутність економічного розвитку,
      – заявив професор Сміт.

      Місцеву землю можна використовувати продуктивно

      Яка на смак горілка з Чорнобиля

      Наразі у рамках проекту була виготовлена лише одна пляшка горілки, яку назвали Atomik, але, за словами професора Сміта, до кінця року їх, за планами, буде вже 500. Продавати їх планують туристам, які останнім часом відвідують зону відчуження все частіше. Професор Сміт сподівається, що направити отримані кошти на допомогу громадам, що проживають навколо зони відчуження.


      Горілка з Чорнобиля

      Працівник бару Bar Swift у Сохо Сем Армейе, каже, що в Чорнобильській горілці дуже відчувається присмак зерна. 

      До слова, одразу після виходу міні-серіалу від НВО про трагедію у Чорнобилі, тури до міста набули небаченої раніше популярності. Крім того, "Чорнобиль" отримав найвищі оцінки критиків та навіть обігнав у рейтингу IMDB популярний серіал "Гра престолів". Однак не всі туристи розуміють, що Чорнобиль та Прип'ять – це місце жахливої трагедії, роблячи там зовсім не доречні фото.


      Чорнобильська катастрофа у цифрах 

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      Теги: Новини України Чорнобиль Зерно Катастрофа Горілка
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