22:27
31 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:23, сьогодні
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      До Чорнобильської зони запустять туристичні маршрути по річках

      28 Читать новость на русском
      Прип'ять
      Прип'ять / 24 канал

      У Чорнобильській зоні відчуження з'являться нові водні туристичні маршрути по річках Прип'ять і Уж. Ці маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів.

      Водні маршрути дають можливість побачити іншу сторону зони відчуження – її природу, повідомили у Держагентстві з управління зоною відчуження.

      Читайте також: Який зараз рівень радіації в Чорнобильській зоні та чим небезпечні радіонукліди

      Там додали, що розвиток нових форм відвідування Зони відчуження ініціювали туристичні оператори через зростанням кількості відвідувачів за минулі 5 років майже у 10 разів.

      Чорнобильська трагедія історія

      Дивіться відео про катастрофу на Чорнобильській АЕС:

       

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 134 депутатів
      сьогодні
      234504
      Теги: Новини України Чорнобиль Подорожі Відпочинок Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суд против России в Гааге, взрыв в Евпатории и зона вместа музшколы: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Суд против России в Гааге, взрыв в Евпатории и зона вместа музшколы: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 345
      Найкращі смартфони липня, – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:07 Найкращі смартфони липня, – рейтинг Техно 24
      246
      Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      сьогодні , 21:02 Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      Яніна Ткачук 2194
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      сьогодні , 20:30 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 952
      Гра у піддавки: як "Слуга народу" злила місця на округах ставленикам олігархів
      сьогодні , 19:30 Гра у піддавки: як "Слуга народу" злила місця на округах ставленикам олігархів
      Сергій Лещенко 1094
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук