До Чорнобильської зони запустять туристичні маршрути по річках
У Чорнобильській зоні відчуження з'являться нові водні туристичні маршрути по річках Прип'ять і Уж. Ці маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів.
Водні маршрути дають можливість побачити іншу сторону зони відчуження – її природу, повідомили у Держагентстві з управління зоною відчуження.
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Там додали, що розвиток нових форм відвідування Зони відчуження ініціювали туристичні оператори через зростанням кількості відвідувачів за минулі 5 років майже у 10 разів.
Дивіться відео про катастрофу на Чорнобильській АЕС:
Джерело: 24 канал
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