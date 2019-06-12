Туристичний бум у Чорнобилі: автор серіалу просить не робити недоречні фото

Одразу після виходу міні-серіалу від НВО про трагедію у Чорнобилі, тури до міста набули небаченої раніше популярності. Крім того, "Чорнобиль" отримав найвищі оцінки критиків та навіть обігнав у рейтингу IMDB популярний серіал "Гра престолів". Однак не всі туристи розуміють, що Чорнобиль та Прип'ять – це місце жахливої трагедії, роблячи там зовсім не доречні фото.

Автор серіалу на своїй сторінці у Twitter Крейг Мезін зауважив, що йому приємно бачити те, що серіал сподобався людям і спричинив великий потік туристів до зони відчуження. Водночас він закликав туристів з більшою повагою ставитися до місця трагедії.

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Крейг Мезін у своєму пості написав: "Якщо ви туди їдете (до Чорнобиля, – 24 канал), будь ласка, пам'ятайте, що там сталася жахлива трагедія. З повагою ставтеся до тих, хто постраждав від неї і став її жертвою". Ймовірно, таку реакцію спричинили численні фото з Чорнобильської зони, де люди посміхаються, а подекуди й взагалі позують напівоголеними.

Meanwhile in Chernobyl: Instagram influencers flocking to the site of the disaster. pic.twitter.com/LnRukoLirQ — Bruno Zupan (@komacore) 9 июня 2019 г.

До слова, це вже не перший випадок, коли туристів закликають не робити недоречні селфі в історичних місцях. Схожа історія відбулася зі знімками з "Освенцима", концентраційного табору, де під час Голокосту було вбито понад мільйон людей.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 20 марта 2019 г.

Що відомо про чорнобильську трагедію?У ніч на 26 квітня 1986 року у місті Прип'ять, що розташоване у Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку ЧАЕС. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин.



Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень зі Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація. З Київської області було евакуйовано понад 130 тисяч людей, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей.



Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Було збудовано ізоляційну споруду "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС, але у 2013 році він почав поступово обвалюватись, але це не спричинило підвищення радіаційного фону.