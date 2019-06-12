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      Туристичний бум у Чорнобилі: автор серіалу просить не робити недоречні фото

      221 Читать новость на русском
      Недоречні фото у Чорнобилі
      Недоречні фото у Чорнобилі / www.bbc.com

      Одразу після виходу міні-серіалу від НВО про трагедію у Чорнобилі, тури до міста набули небаченої раніше популярності. Крім того, "Чорнобиль" отримав найвищі оцінки критиків та навіть обігнав у рейтингу IMDB популярний серіал "Гра престолів". Однак не всі туристи розуміють, що Чорнобиль та Прип'ять – це місце жахливої трагедії, роблячи там зовсім не доречні фото.

      Автор серіалу на своїй сторінці у Twitter Крейг Мезін зауважив, що йому приємно бачити те, що серіал сподобався людям і спричинив великий потік туристів до зони відчуження. Водночас він закликав туристів з більшою повагою ставитися до місця трагедії.

      Читайте також: Серіал "Чорнобиль" не отримає продовження: продюсер картини Крейг Мезін заперечив чутки

      Крейг Мезін у своєму пості написав: "Якщо ви туди їдете (до Чорнобиля, – 24 канал), будь ласка, пам'ятайте, що там сталася жахлива трагедія. З повагою ставтеся до тих, хто постраждав від неї і став її жертвою". Ймовірно, таку реакцію спричинили численні фото з Чорнобильської зони, де люди посміхаються, а подекуди й взагалі позують напівоголеними. 

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      В одиночку на заброшенный энергоблок атомной станции. ________________ Фото сделано в первые минуты, после подъёма на крышу 5-го энергоблока АЭС. К сожалению, фотографировать мог только на телефон. Но ценность этого фото крайне высока. У него есть история. ________________ Далеко не один раз бывал я в Припяти, в ЧЗО в целом. Но третью очередь ЧАЭС, и сам пятый блок все как-то обделял вниманием. Те, кто был там, - говорили, объект впечатляющий, даже эпичнее Дуги будет. Но, пока лично не убедишься, не поверишь. _____ Май. Есть готовый план одиночного похода, с проникновением на третью очередь. Конец мая. Воплощаю план в жизнь. Успешный заброс в Зону. В одном из сел забираю велосипед, оставленный @svyatogr, что упростило перемещение внутри ЧЗО. Два дня в Припяти. И ночь проникновения на новую территорию. _____ В голове только общие представление о местности, о третьей очереди знал мало, но у меня были карты и энтузиазм. И этого достаточно.. Первое, что увидел ночью - градирня, она огромная. К ней ещё вернёмся. Ранним утром - увидел пятый энергоблок вблизи. Он монументален, не меньше. Чистый постапокалипсис. _____ Крыша делится на несколько ярусов, на каждом меня удивляло, то что я вижу. Но когда поднялся на самый верх, - у меня отняло речь. Вполне возможно, это самый удивительный вид, что видел в своей жизни. Впереди, как на ладони - территория ЧАЭС, справа - пруд-охладитель станции, слева - "железный лес", справа - третья очередь, за спиной - хранилище отработанного ядерного топлива, а внизу над котлованом для 6-го блока летают чайки. Это поражает воображение. Словно я герой фильма про постапокалипсис, и это аху*нно! ________________ #chernobyl #nuclearpowerplant #nuclearpower #powerunit #pripyat #exclusionzone #chernobylzone #stalker #urbandecay #urbexphoto #urbanexploration #urbex #chnpp #urban_shots #urbexworld #urbexplaces #abandonedplaces #urbanexplore #atmosphere #awesome #illegal #chernobylzone #заброшенныеместа #чернобыль #зонаотчуждения #сталкер #нелегал #заброшенныеместа

      Допис, поширений Сергей Странный ️ (@seregastrange)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Pukanas In Chur nobyl

      Допис, поширений Sarah (@sezstuart)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Very ashamed to say that horrible imagine dragons song “radioactive” was stuck in my head the entire time

      Допис, поширений Ava Perez (@avaaaperezzz)

      До слова, це вже не перший випадок, коли туристів закликають не робити недоречні селфі в історичних місцях. Схожа історія відбулася зі знімками з "Освенцима", концентраційного табору, де під час Голокосту було вбито понад мільйон людей.

      Що відомо про чорнобильську трагедію?У ніч на 26 квітня 1986 року у місті Прип'ять, що розташоване у Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку ЧАЕС. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин.

      Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень зі Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація. З Київської області було евакуйовано понад 130 тисяч людей, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей.

      Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Було збудовано ізоляційну споруду "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС, але у 2013 році він почав поступово обвалюватись, але це не спричинило підвищення радіаційного фону.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Чорнобиль Чорнобиль серіал Історія Вибух СРСР Катастрофа АЕС
      Джерело: 24 канал
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