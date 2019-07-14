В Чорнобильській зоні знайшли один з найбільш радіаційних предметів: фото

На території Чорнобильської зони відчуження вчені знайшли предмет, який ймовірно використовували для очищення ультра-радіоактивного графіту, що розлетівся в результаті вибуху четвертого енергоблоку атомної електростанції.

Мовиться про клешню крана, який ліквідатори наслідків катастрофи використовували при роботі. Про це інформує низка західних ЗМІ з посиланням на австралійського археолога Роба Максвелла, який вивчає Чорнобильську катастрофу.

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У зоні є багато речей, тривалий контакт з якими, безумовно, вб'є вас. Ця клешня від крана є одним з найнебезпечніших таких предметів. Першочергово тому, що вона перебуває у вільному доступі,

– розповідає вчений.

Археолог виміряв радіаційний фон предмета: лічильник Гейгера показав 39,8 мікрозіверта на годину. Зазначимо, що у звичайному місті радіаційний фон становить близько 0,17 мікрозіверта на годину.





Небезпечна радіоактивна клешня, яку найімовірніше використовували ліквідатори Чорнобильської катастрофи/ Getty images

За словами дослідника, деякі люди знають, де розташована клешня, яку кинули у віддаленій частині лісу. Об'єкт розташований далеко за межами маршрутів, які відвідують туристи.

Окрім того, у Чорнобильському радіаційно-екологічному заповіднику нещодавно заявили про ще одну небезпечну знахідку. Мовиться про іржаву вантажівку ЗІЛ. Слід зазначити, що автомобіль схожий на пожежний. Не виключено, що його використовували ліквідатори аварії.

Що відомо про аварію на Чорнобильській АЕС? В ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.



Реактор був повністю зруйнований, а в повітря викинуло велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.





Чорнобильська катастрофа в цифрах: інфографіка 24 каналу