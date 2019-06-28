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      Зеленський присвоїв звання Героїв України "чорнобильським дайверам": указ

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Так почесне звання отримали Олексій Ананенко, Валерій Беспалов та, посмертно, Борис Баранов. Цих трьох чоловіків ще називають "чорнобильськими дайверами": у 1986 році вони спускалися під зруйнований 4-й реактор атомної електростанції, аби не допустити там повторного вибуху.

      Що відомо про "чорнобилських дайверів" і їх спецоперацію?

      Під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС існували побоювання про те, що контакт "лави" з напівзруйнованого реактора разом із водою, яку на дах електростанції заливали рятувальники, викличе "непередбачувані наслідки". Ймовірно, навіть повторний вибух.

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      Щоб цього не сталося, з резервуарів під реактором, так званих "басейнів-барботерів", треба було спустити воду, яка там накопичилася. Це можна було зробити лише відкривши засувки у тунелі на глибині 3 метрів під станцією. Тунелі були затоплені, пожежники звідти відкачували радіоактивну воду. Коли відкачали достатньо то керівництво вирішило доручити відповідальне завдання працівникам зміни на станції – старшому інженеру-механіку реакторного цеху Олексію Ананенку, старшому інженер турбінного цеху атомної електростанції Валерію Беспалову і начальнику зміни Борису Баранову.

      чорнобидьські дайвери
      "Чорнобильські дайвери"/ кадр із серіалу "Чорнобиль"

      Працівників станції вдягли у спеціальні захисні костюми, майже як у аквалангістів, аби захистити їх від радіоактивної води. Саме тому чоловіків почали називати "чорнобильськими дайверами".

      Фактично, їх відправляли на вірну смерть, опромінення під реактором мало бути колосальним. Проте, двоє ліквідаторів досі живі. Це – Олексій Ананенко і Валерій Беспалов. Борис Баранов помер у 2005 році.

      дайвери Чорнобиля
      Фото ліквідаторів

      Історія про героїчний вчинок "чорнобильський дайверів" стала широко відомою після виходу американського серіалу від HBO "Чорнобиль".

      Указ Зеленського

      Указ про присвоєння звання Героїв України президент Зеленський підписав 27 червня.

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      Усі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС. Олексій Ананенко, Валерій Беспалов та Борис Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води,
      – мовиться у повідомленні на сайті президента.

      Завдяки таким діям вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслідок якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух.

      Що відомо про аварію на Чорнобильській АЕС? 

      В ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

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      Реактор був повністю зруйнований, а в повітря викинуло велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.

      З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.

      Чорнобильська АЕС аварія цифри
      Аварія на ЧАЕС у цифрах: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Чорнобиль
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