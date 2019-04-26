Скільки приносить державі туризм у Чорнобильській зоні: цифра

У 2017 році "чорнобильський туризм" приніс до українського бюджету близько 200 тисяч доларів. З кожним роком інтерес до зони відчуження лише збільшується, тому більшу увагу тепер приділяють інфраструктурі Чорнобильської зони.

Завдяки цьому з’являються й нові робочі місця. Про це розповів директор з науки та розвитку компанії "Чорнобиль-тур", ліквідатор аварії на ЧАЕС Сергій Мирний в ефірі "Громадського".

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Так, за його словами, через збільшення кількості туристів до Чорнобильської зони постає необхідність у побудові нових хостелів, готелів тощо.

"В якийсь момент я зрозумів, що наступним етапом ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, його мотором, його рушійною силою буде саме Чорнобильський туризм. Ось цей запит, необхідність задовольняти потреби постійно зростаючої кількості людей приводить до того, що там стало більше уваги приділятись інфраструктурі", – зазначив Мирний.

Ліквідатор аварії на ЧАЕС додає: держава завдяки популяризації туризму у зоні відчуження в рік отримує чималу суму.

За оформлення кожної групи, документів, узгодження поїздки і супровід кожного туриста зона бере певну плату. Держава, за моїми оцінками, у 2017 році 200 тисяч отримала у бюджет від "чорнобильського туризму" у вигляді прямих платежів за прийом цих туристичних груп,

– наголосив Сергій Мирний.

До речі, за даними Мінекології, кількість відвідувачів Чорнобильської зони за 3 роки зросла майже вдесятеро: з 8 тисяч до 70 тисяч. Лише у 2018 році зону відчуження відвідали 63 тисячі туристів.

Що відомо про трагедію на Чорнобильській АЕС?У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.



